Arbetsledare till Flyttstäd med körkort 80-100 %
Clean & Style Consulting Stockholm AB / Städarjobb / Värmdö Visa alla städarjobb i Värmdö
2026-01-13
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clean & Style Consulting Stockholm AB i Värmdö
OBS! Vi kommer endast besvara de ansökningar som uppfyller alla krav om språk, erfarenhet och B-körkort.
Nu söker vi dig med tidigare erfarenhet från flyttstäd och B-körkort till en roll hos oss på Clean and Style! I din nya roll som Arbetsledare 80-100 % kommer dina uppdrag att variera mellan delaktighet i flyttstäd, storstäd, samt kvalificerade hemstäd, både självständigt arbete och arbete i team förekommer. Ditt primära ansvar handlar om att påbörja och avslut uppdrag, arbetsleda och korrdinera resterande teamet mot uppsatta mål och enligt våra riktlinjer, policys och arbetssätt. Vidare är du en naturlig ledare som föregår med gott exempel gällande struktur och städteknisk kompetens. Start är snarast möjligt och vi behandlar ansökningar löpande.
En anställning hos oss ställer krav på flexibilitet med varierande arbetstider mån-fre och en genomsnittlig veckoarbetstid om 32-40 timmar per vecka, beräknat på en period om 26 veckor.
Vi är öppna för att anpassa rollen 30-40 timmar per vecka efter kandidatens önskemål och behov.
Starkt meriterande med erfarenhet från fönsterputs!
Läs mer om Clean and Style och våra värderingar på www.cleanandstyle.se
Läs mer om det egenägda varumärket www.ljuvligarum.se
STARKT MERITERANDE:
Erfarenhet från fönsterputs
Kan arbeta i Nacka, Värmdö såväl som Stockholm
Kan starta omgående
OM TJÄNSTEN:
Inleds med en provanställning om 6 mån
Arbete förekommer mestadels mån-fre kl. 06-18
Start omgående
Heltid, men deltid kan erbjudas om önskemål finns
VI ERBJUDER:
Konkurrenskraftiga löner
Trygga försäkringar på jobbet
Personalrabatt på hela sortimentet på www.ljuvligarum.se
ANSÖK DIREKT genom att lämna in en intresseanmälan med bifogat CV och personligt brev:Daniel.paulus@cleanandstyle.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: daniel.paulus@cleanandstyle.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare 80-100%". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clean & Style Consulting Stockholm AB
(org.nr 559301-7816)
Eremitvägen 4 (visa karta
)
134 38 GUSTAVSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9680734