Arbetsledare till Bergnäset, Husum - Ncc AB

Ncc AB / Snickarjobb / Örnsköldsvik2021-04-12Vill du vara med och utveckla ställningsbranschen?Vi är viktiga! Till och med en förutsättning för att man ska kunna bygga eller renovera! Vi finns med oavsett om det är ett litet hus eller en stor byggnad, en mindre industrirenovering eller en stor om- eller nybyggnad av en industri. Hos oss får du arbete med allt ifrån stora till små projekt.Bergnäset Ställningsmontage AB är ett av Sveriges största ställningsföretag och ingår i NCC koncernen. Vi har över 350 medarbetare från Kiruna till Oxelösund som gärna erbjuder våra kunder inom industri-och byggsektorn tjänster i samband med såväl löpande underhåll och driftstopp som investeringar. Vi är en stor aktör på marknaden och med gott anseende. Gå gärna in och läs mer om oss på www.bergnaset.se Vi ser mycket positivt på framtiden inom ställningsverksamheten i vår geografi och söker nu en arbetsledare till vår verksamhet.Rollen som arbetsledareSom arbetsledare hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med stort eget ansvar. Du kommer leda arbetet med att bygga ställningar hos våra industrikunder, på fasader, hus, broar och vattenkraftverk.Du driver självständigt projekt mot mål i nära samarbete med platschefen och medverkar aktivt till att vi levererar säkert, snabbt och med kvalitet enligt avtal som gör att våra kunder fortsätter att vara nöjda.Du leder och fördelar det löpande arbetet samt deltar vid framtagandet av tidplaner, stämmer av egna aktiviteter och utför arbetsberedningar tillsammans med dina medarbetare.2021-04-12Som person drivs du av att få kunden nöjd vilket många gånger innebär att hitta lösningar på uppkomna problem. För att lyckas i rollen krävs också att du kan planera och samordna verksamheten. Du har förmåga att både arbeta självständigt och vara en bra lagspelare som kan samarbeta och upprätthålla goda relationer med såväl kollegor, kunder som med våra underentreprenörer.Du har yrkesbevis inom ställningsbyggnation och erfarenhet av någon form av arbetsledande roll. Kanske är du arbetande förman i dag och vill utvecklas i en roll som arbetsledare. Vi söker dig som är drivande och trivs med att leda och stötta andra i deras arbete. Du har god kommunikationsförmåga och delger såväl information som egna tankar och synsätt. Du är resultatorienterad, gillar utmaningar och är duktig på problemlösning. Du har goda datakunskaper.Vi erbjuder dig en plats i en organisation med goda värderingar, hög säkerhets- och arbetsmiljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas och utveckla branschen. Vi strävar efter ett hållbart arbetsliv där alla våra medarbetare ska kunna arbeta säkert, med rätt kunskap och utbildning. Vi tror att det är en bidragande orsak till att vi har så många nöjda medarbetare och kunder.Som bolag vill vi spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.Ytterligare informationGå gärna in och läs mer om oss på www.bergnaset.se eller kika in hur vår vardag kan se ut på vår Facebooksida.Du kommer att rapportera till platschef i Ångermanland. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Örnsköldsvik där vi just nu har ett behov på fabrik i Husum. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.Ansök och kontaktRing gärna Produktionschef Lars Fredriksson, 079-098 36 27 eller HR Business Partner Maria Flink, 070-918 15 45, för ytterligare information. Registrera din ansökan och ditt CV nedan. Urval sker löpande så ansök snarast, dock senast 2021-04-30.Välkommen med din ansökan!På NCC blir du en del i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas tillsammansVarje dag tar våra över 15 500 medarbetare beslut som förbättrar människors vardag, både idag och i morgon. Här arbetar du i en stark gemenskap tillsammans med engagerade och professionella kollegor som drivs av att lära nytt, nå uppsatta mål, dela erfarenheter och göra verklig skillnad tillsammans. Vi utmanar oss själva för att driva utvecklingen och skapar hållbara lösningar som för samhället framåt med ny kunskap.Som ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag utvecklar vi kommersiella fastigheter, bygger skolor, sjukhus, bostäder, vägar, broar och annan infrastruktur som formar vårt sätt att leva, arbeta och resa i samhället. Genom vår industriverksamhet erbjuder vi produkter och tjänster med inriktning på stenmaterial och asfaltsproduktion, beläggningsuppdrag.Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid.NCC ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.

Varaktighet, arbetstid
tillsvidare heltid
månadslön

Sista dag att ansöka är 2021-05-05
NCC AB