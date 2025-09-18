Arbetsledare till bemanning- och rekryteringsenheten
2025-09-18
Vi utökar och söker en engagerad arbetsledare till vår bemannings- och rekryteringsenhet! Hos oss får du en nyckelroll där du leder, utvecklar och följer upp verksamheten.
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Din roll hos oss
Som arbetsledare har du det operativa ansvaret för verksamhet, kvalitet, personal och arbetsmiljö inom bemanningsområdet. Tillsammans med övriga arbetsledare ansvarar du för cirka 200 intermittent anställda medarbetare inom förskola, skola, lokalvård och måltidsverksamhet samt cirka 65 tillsvidareanställda såsom barnskötare, barnskötarbiträden, kockar, ekonomibiträden och lokalvårdare.
Du leder, planerar och följer upp arbetet inom din verksamhet och säkerställer att beslut genomförs i enlighet med gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. I rollen ingår även att hantera personaladministrativa uppgifter såsom rekrytering, medarbetar- och lönesamtal samt rehabiliteringsärenden. I rollen ingår även att administrera bokningar inom bemanningen och följer upp kvalitén på utfört arbete. Arbetet innebär många kontaktytor och kommunikation med våra kunder och medarbetare, både enskilt och i mötesform. Du arbetar aktivt för att främja en god arbetsmiljö, vilket du ser som en grundförutsättning för enhetens utveckling.
Du rapporterar till enhetschefen och samarbetar regelbundet med övriga arbetsledare inom enheten samt chefer och övriga stödresurser inom gemensam service. Enhetens uppdrag är att i dialog med verksamheternas ansvariga chefer, bemanna förskola, skola, måltid och lokalvård via bemanningssystemet Time Care Pool.
Att vara chef i Kristianstads kommun innebär att ansvara för och utveckla verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Våra chefer ska jobba med helhetssyn, vara utvecklingsinriktade och kommunikativa med fokus på mål och resultat. Med medborgaren i fokus leder, motiverar och utvecklar du dina medarbetare för att tillsammans skapa mervärde för Kristianstads kommun.
Vem söker vi?
Du som söker har relevant akademisk examen inom personal- och arbetslivsfrågor, HR, ledarskap eller motsvarande alternativt annan utbildning i kombination med flerårig dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag med personalansvar.
Vi vill att du har erfarenhet av operativt arbete med verksamhetsstyrning, personalplanering, uppföljning och utveckling. Du har flerårig erfarenhet från bemannings- och/eller rekryteringsverksamhet, gärna inom offentlig sektor. Du behöver dessutom ha god kännedom om arbetsrätt, avtal, kollektivavtal och arbetsmiljölagstiftning. Erfarenhet av arbete med både interna och externa aktörer krävs för rollen. Erfarenhet av budgetansvar, ekonomisk uppföljning och verksamhetsplanering är meriterande liksom god förståelse för ekonomiska samband i en personalintensiv verksamhet. Du har erfarenhet av att hantera digitala verktyg som rekryteringssystem, lönesystem och Time Care.
För att lyckas i rollen är du en närvarande och engagerad ledare som motiverar och inspirerar dina medarbetare till utveckling och förbättring. Som arbetsledare för en verksamhetsstödjande funktion är det avgörande att du är lyhörd, kan skapa goda relationer på alla nivåer i organisationen med förmåga att anpassa stöd och samarbete efter verksamheternas skiftande behov. Vilket kräver mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Du behöver kunna omsätta mål och visioner till konkreta aktiviteter och leverera resultat med kvalitet och produktivitet. Du sätter kundens behov i fokus och bidrar till god kundnöjdhet. Som ledare förankrar du mål genom dialog, tydlighet och tillit, vilket skapar förutsättningar för öppen kommunikation och feedback. Med analytisk förmåga ser du samband mellan helhet och delar, kan fatta långsiktiga beslut och representerar alltid Kristianstads kommun på ett professionellt sätt.
Det här är vi
Vår bemannings- och rekryteringsenhet består i dag av en enhetschef, två arbetsledare, tre bemanningssamordnare, två rekryteringssamordnare samt två rekryteringshandläggare.
Vårt grunduppdrag på gemensam service är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke. Vi skapar mervärde varje dag!
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag. Läs mer om chefsuppdraget i kommunens ledarpolicy här (https://www.kristianstad.se/download/18.706672e318c6244728521eb/1734503572175/Ledarpolicy.pdf)
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
