Arbetsledare Technics
2026-04-20
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden.
Inom koncernen finns avdelningen Technics som ansvarar för tillfälliga installationer i tak såväl som teknik till våra mässor, möten och kongresser.
Om rollenSom arbetsledare är din huvudsakliga arbetsuppgift att ansvara för takhängning i anläggningen. Det innebär att rigga vajer och telfer samt tross, ljus, kundvepor och projektskyltning.
Det dagliga driftarbetet innefattar att operativt arbetsleda personal i våra mässhallar på ett säkert sätt kopplat till rådande lagar och regler för arbetsmiljö. Du kommer också att granska ritningsunderlag, utföra riskbedömningar, hantera arbetsordrar, underhålla och inventera material.
Du ansvarar även för mer strategiska frågor såsom optimering av lagringsytor, kontinuerligt utveckla processer och rutiner, uppdatera dokumentation samt se över utbud och skapa nya affärsmöjligheter.
Du kommer att arbeta tätt tillsammans med de nuvarande arbetsledarna på Technics, med arbetsledare på de övriga producerande enheterna samt med våra entreprenörer och underleverantörer. Det förekommer även kundkontakt under in-/utflyttning och pågående event.
Vem är du?Vi söker dig med mycket goda kunskaper och gärna dokumenterad behörighet för rigging. Vi ser att du har minst två års arbetslivserfarenhet inom branschen. Att du skriver och talar flytande svenska och engelska är en förutsättning för tjänsten.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning, våra systemstöd ex. AutoCAD, Office 365, EBMS mfl, högskoleutbildning inom relevant inriktning samt lift- och/eller truckkort.
Som person är du service- och utvecklingsinriktad, trivs på hemmaplan samt besitter de ledarskapskvalitéer som krävs för att axla en arbetsledande roll. Du ska ha ett utpräglat sinne för säkerhet och kunna redogöra för risker och konsekvenser på ett pedagogiskt sätt. Vi ser att du uppskattar att arbeta praktiskt och med flexibla arbetstider då vår verksamhet periodvis pågår dygnet runt.
Varför ska du välja oss?Vi är ett sammansvetsat team med positiva och sociala kollegor. Med mycket glädje, mod och engagemang jobbar vi tätt ihop för att ge den bästa helhetsupplevelsen till våra miljontals besökare. Varje dag. Året om. Det är roligt att gå till jobbet eftersom vi får bidra till att skapa den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. I vår dynamiska verksamhet finns mycket erfarenhet och kunskap inom olika yrkesområden. Eftersom vi har så många olika verksamheter finns ett stort antal möjligheter som kan sträcka sig över en hel karriär.
Information om tjänstenTjänsten är en heltidstjänst inom Almega Unionens kollektivavtal. Startdatum enligt överenskommelse.Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor vänligen kontakta Carolin Grimpe, Technics Manager, på tel. 031-708 8349.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet. Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com.
Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Våra kärnvärden - engagemang, samarbete och mod - är grunden för vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör både internt och externt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Mässan Gothia Towers AB
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Technics Kontakt
Technics Manager
Carolin Grimpe +46317088349 Jobbnummer
