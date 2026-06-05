Arbetsledare Städ
Aros Moderna AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-06-05
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Vi söker dig som vill vara med och utveckla städdelen i företaget. Idag har vi ett mindre team med fasta kunder, men nu söker vi någon som vill ta verksamheten till nästa nivå genom att driva och utveckla en egen sektion inom företaget.
Rollen innebär att du både arbetar praktiskt med städning och samtidigt ansvarar för att utveckla verksamheten genom att skapa nya kundkontakter, planera arbeten och bidra till struktur och tillväxt.
För oss är tillgänglighet och flexibilitet det viktigaste. Vi söker därför dig som är lösningsorienterad, kan anpassa dig efter kundernas behov och är beredd att ta ansvar där det behövs. Du trivs med kundkontakt, arbetar självständigt och vill vara med och bygga upp något långsiktigt tillsammans med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: Jobb@arosmoderna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aros Moderna AB
(org.nr 559400-6412)
Rökugnsgatan 11 (visa karta
)
724 75 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950674