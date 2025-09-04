Arbetsledare sökes till vår Burger King-restaurang!
Nordic Service Partners AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2025-09-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Service Partners AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
eller i hela Sverige
Arbetsledare sökes till vår Burger King-restaurang!
Vi söker efter en engagerad och motiverad person att fylla rollen som arbetsledare i vår restaurang. Som arbetsledare kommer du att spela en viktig roll i att se till att vår restaurang upprätthåller högsta standard och kundnöjdhet. Du kommer att leda, coacha och stödja vårt team av medarbetare genom att säkerställa att de har de resurser och verktyg de behöver för att utföra sina uppgifter på bästa sätt.
Vi söker efter någon som har en stark arbetsmoral och en passion för servicebranschen. Du kommer att arbeta i ett högt tempo och krävs därför att kunna behålla lugnet och göra välgrundade beslut även i stressiga situationer.
För att vara aktuell för rollen som arbetsledare bör du ha följande kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom snabbmatsbranschen eller liknande bransch.
Erfarenhet av att arbeta i en ledarskapsroll eller liknande position.
Kunskap om livsmedelssäkerhet och hygienstandarder.
God kommunikationsförmåga och förmåga att motivera och coacha medarbetare.
Förmåga att arbeta flexibla tider, inklusive kvällar och helger.
Vi är stolta över att kunna erbjuda en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö där du har möjlighet att utveckla din karriär inom företaget. Vi erbjuder även konkurrenskraftiga löner och förmåner.
Om du tror att du har vad som krävs för att vara vår nästa arbetsledare, skicka in din ansökan nu!
Det är enkelt att ansöka, det tar bara några minuter. Ansökan består av några urvalsfrågor och tre korta videofrågor som du kan besvara när som helst. Vi prioriterar attityd och inställning över tidigare erfarenheter, så vi lägger stor vikt vid dina videosvar. Lycka till! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Service Partners AB
(org.nr 556653-9457) Arbetsplats
Burger King (Nordic Service Partners AB) Jobbnummer
9491853