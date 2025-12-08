Arbetsledare sökes till arbetsmarknadsverksamhet
2025-12-08
Vi på Tingsryds kommun strävar efter att ha medarbetare som trivs och utvecklas i sitt arbete. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar och stora möjlighet för medarbetarna att påverka sin arbetssituation.
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Enheten för arbetsmarknad och försörjning är organiserad under förvaltningen Arbete och Välfärd. Förvaltningen består av kommunens vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg samt enheten för arbetsmarknad och försörjning.
Enheten för arbetsmarknad och försörjning har till uppdrag att driva och samordna arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd och integrationsfrågor. Vårt gemensamma mål är att fler kommuninvånare ska komma i arbete, studier eller sysselsättning.
Vi söker nu en trygg och engagerad arbetsledare som vill arbeta med personer i behov av stöd till egen försörjning.
Som arbetsledare ansvarar du för att leda och fördela arbetsuppgifter inom produktionsarbete, exempelvis legoarbete. Du handleder deltagare i arbetsträning och praktik och skapar en trygg och inkluderande arbetsmiljö där varje individ får möjlighet att utvecklas. I rollen ingår att planera och organisera arbetsmoment utifrån deltagarnas behov och förutsättningar, samt att dokumentera insatser och följa upp deltagarnas utveckling. Du samarbetar nära socialsekreterare, arbetsmarknadskoordinatorer och externa aktörer för att säkerställa att insatserna bidrar till utveckling för individen i vägen mot egen försörjning.
I dina arbetsuppgifter ingår också kontinuerlig dokumentation, rapportering och schemaläggning, du behöver därför ha god datorvana och erfarenhet från Office-programmen. Utveckling av verksamheten i linje med förvaltningens och omvärldens förutsättningar och krav blir en del i ditt dagliga arbete. Verksamheten arbetar aktivt för att utveckla arbetet med evidensbaserade metoder, så som Supported Employment.
Det absolut viktigaste för att lyckas med arbetet är att du har en genuint positiv människosyn, en stark tro på att alla människor kan lyckas med rätt förutsättningar och att du är en trygg person som är praktiskt lagd och får saker att hända.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning med inriktning socialt arbete eller annan utbildning/ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Viktigast är att du har en genuin vilja att arbeta med att motivera, stegförflytta och utveckla människor mot målet egen försörjning. Du har intresse och förmåga att stötta människors utveckling både enskilt och i grupp. Du ser möjligheter snarare än svårigheter och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Du har kunskap, erfarenhet och intresse av att arbeta med människor med sociala, kognitiva och fysiska utmaningar. Det är meriterande om du har utbildning i metoden Supported Employment.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
B-körkort är krav.
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad i Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning.
