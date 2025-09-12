Arbetsledare Saab Solna Strand
Caverion Sverige AB / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2025-09-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Caverion Sverige AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i. Hos o
Caverion bygger för framtiden, därför behöver vi bli fler! Via smarta fastighetstekniska lösningar bidrar vi till hållbara resultat. Är du intresserad av fastighetsteknik och vill bidra till utveckling av vår kunds fastigheter, då har vi jobbet för dig!
Caverion växer i våra uppdrag och nu har vi en spännande roll som arbetsledare till vår kund Saab i Solna Strand. Caverion och Saab har ett avtal gällande teknisk förvaltning, drift och underhåll av fastigheter nationellt. Det är ett partnerskapsavtal som bygger på bl.a. ömsesidigt förtroende och transparens.
Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som består av en sammansvetsad grupp som är nationellt ansvarig för vår kunds fastighetsbestånd.
Du får möjlighet att jobba med
Rollen innebär både arbetsledning av ditt serviceteam på 4-5 personer samt den dagliga kontakten med vår kund/beställare. En viktig del av ditt arbete är att ta reda på kundens och verksamheternas behov samt att driva, kommunicera och samordna de arbetsuppgifter som krävs för att säkerställa uppsatta mål och deadlines. Rollen ger stor ansvarsfrihet men ställer också höga krav på ekonomiska resultat och nöjda kunder för långsiktiga relationer.
I rollen ingår även:
• Utveckla gruppen och dess ansvarsområden
• Personaladministrativt ansvar för tidrapportering och arbetsorder
• Utföra ekonomisk uppföljning
• Bibehålla och vidareutveckla kundrelationer
• Långsiktig och daglig planering
Kort om Assemblin Caverion Group
Vi formas av våra omgivningar. Genom att göra dem smarta och hållbara, ser vi på Caverion till att företag och omvärld lyckas och att människor mår bra. Vi guidar våra kunder genom hela den tekniska livscykeln - från design och konstruktion och rådgivande tjänster, till installation av fastighetstekniska bastjänster och smarta, digitala lösningar, tekniskt och industriellt underhåll samt Facility Management - för byggnader, infrastruktur, industrier och industriprocesser. Våra beställare stöttas av över 15 000 kunniga medarbetare från nio länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning uppgick 2023 till EUR 2.5 miljarder.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossPubliceringsdatum2025-09-12Bakgrund
• Teknisk utbildning, eller liknande erfarenhet förvärvad på annat sätt
• Mycket god erfarenhet av drift och underhåll inom fastigheter
• Erfarenhet av en arbetsledande roll är meriterande
• Vana/viljan att entusiasmera och utveckla team
• God svenska i tal och skrift
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
• Attraktiv förmånsportal
Kontakt & Ansökan
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 alt. mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
OBS: Skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Välkommen med din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
Fast anställning Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solna Strand Jobbnummer
9505237