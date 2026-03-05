Arbetsledare/personlig Assistent Skurup
2026-03-05
Vi söker fler assistenter som kan arbeta på timmar vid behov och bli en del av vårt team kring en av våra kunder. Han är en man i 60 årsåldern som genom förvärvad hjärnskada nu behöver hjälp och stöd med allt.
För oss är varje uppdrag unikt, det är därför vi behöver dig som vill göra ditt yttersta för att denna kund ska få den omvårdnad han behöver, även en guldkant och innehållsrik vardag. Det dagliga arbetet kommer bestå av att stötta i vardagen och i det kund behöver. Har du erfarenhet från liknande arbete ser vi det som ett plus.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som har viss erfarenhet från omvårdnad. Samarbete och förståelse är viktiga ingredienser för att skapa en trygg assistans för denna man, men också för att skapa en trygg och bra arbetsmiljö för alla som arbetar i assistansen. Som person behöver du vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv.
Du erbjuds här ett arbete där din insats märks och uppskattas. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Meriterande erfarenheter
• Gärna erfarenhet från sondmatning.
• Erfarenhet från arbete inom vård/omsorg.
• Svenska i tal och skrift är ett krav.
Arbetstider/tjänstgöringsgrad
• Timanställning vid behov.
• Pass finns dag/eftermiddag/kväll/natt.
• Natten är jour.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
• för arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
enligt kollektiv avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Kontakt
Gabriel Danho gabriel.danho@fmfassistans.se Jobbnummer
9780153