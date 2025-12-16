Arbetsledare & Montör
LB Karriär AB / VVS-jobb / Gotland Visa alla vvs-jobb i Gotland
2025-12-16
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LB Karriär AB i Gotland
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara en nyckelperson i utvecklingen av Gotlands mest växande entreprenadprojekt inom VS?
Jerkebys är i en spännande fas. Från att historiskt varit stora inom service växer vi nu rejält inom entreprenad - och för att möta efterfrågan söker vi framför allt en Arbetsledare, men även en erfaren Montör som vill bli en del av vårt växande team.
Vi är ett engagerat och sammansvetsat team på cirka 15 medarbetare och står inför flera större projekt de kommande åren.
Arbetsledare
Som Arbetsledare hos Jerkebys får du en operativ och viktig roll där du är mitt i projekten. Du leder arbetet på plats, håller ihop tidsplaner och säkerställer att leveransen håller den kvalitet vi är kända för. Rollen innebär ett nära samarbete med montörer, byggledare, beställare och andra underentreprenörer.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Daglig arbetsledning och samordning ute på byggarbetsplats
Sätta upp, följa och hålla ihop tidsplaner
Kommunikation med medarbetare, beställare, projektorganisation och kunder
Säkerställa kvalitet och framdrift i entreprenadprojekten
Materialbeställningar och viss administration
Vem är du?
Vi tror att du är en trygg och tekniskt kunnig VS-montör som antingen redan arbetar som Arbetsledare, eller är en erfaren ledande montör som vill ta nästa steg.
Vi söker dig som är:
ansvarstagande och tydlig
bra på att skapa struktur och hålla ihop projekt
lösningsorienterad och kommunikativ
trygg i hantverket och van vid entreprenad
en lagspelare som trivs nära verksamheten
Montör
Vi söker parallellt en certifierad VS-montör som vill arbeta i våra entreprenadsprojekt. Du kommer att arbeta nära övriga i teamet och ges goda möjligheter att utvecklas hos oss.
Vi söker dig som är:
utbildad och certifierad VS-montör
kvalitetsmedveten, ansvarstagande och självgående
van att jobba i team och kommunicera med andra yrkesgrupper
erfaren av entreprenad Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16/1 via länken: lbkarriar.se
Tillträde enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lb Karriär AB
(org.nr 556631-2335) Arbetsplats
Jerkebys VVS AB Jobbnummer
9646963