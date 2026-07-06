Arbetsledare Norsborgs Vattenverk
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2026-07-06
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Vi söker nu arbetsledare till gruppen Operativt underhåll Norsborg som vill styra mot mål och vara med och utveckla både underhållet och våra medarbetare. Har du sinne för struktur, och att engagera och lyfta människor? Då delar du vår syn på ledarskap och detta kan vara jobbet för dig!
Stockholm vatten är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster – för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsledare har du en central funktion i det dagliga underhållsarbetet. Du leder och fördelar arbetet i det operativa teamet, följer upp resultat och hanterar akuta händelser som uppstår inom ditt område. Ditt uppdrag är att säkerställa att det förebyggande och avhjälpande underhållet bedrivs effektivt, säkert och med hög kvalitet alltid inom beslutade ramar och mål.
Du ansvarar för planering, beredning och godkännande av arbetsuppgifter, samt följer upp att riskbedömningar, arbetstillstånd och rutiner efterlevs. I rollen ingår också att delta i projekt som kravställare, med särskilt fokus på riskhantering och att minimera påverkan på befintlig produktion.
Som ledare med personalansvar har du en viktig roll i att stödja och utveckla dina medarbetare. Du driver ett kontinuerligt förbättringsarbete och bidrar aktivt till att utveckla arbetsprocesser för ökad säkerhet, kvalitet och resurseffektivitet.
Du deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samverkar nära med kollegor och andra aktörer, och ansvarar för schema- och beredskapsplanering. Rollen innebär också att du utför särskilda uppdrag och uppgifter i dialog med din chef, både i vardagen och vid årliga uppföljningar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse med placering på Norsborgvattenverk. Arbetsledarrollen är på plats och distansarbete endast i undantagsfall.Kvalifikationer
Hos oss är du som ledare viktig för att bolaget når sina mål, samt i att få medarbetare att känna trygghet samtidigt som de tar ansvar och lyckas i sina dagliga uppdrag. Vi söker dig som har en kombination av relevant utbildning, erfarenhet och ledarskapsförmåga.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Teknisk utbildning på minst gymnasienivå.
• Goda kunskaper i underhållsmetodik samt erfarenhet av underhållsarbete.
• Erfarenhet av arbetsledning, där du haft ansvar för att leda, fördela och följa upp arbetet.
• Ett coachande och tydligt ledarskap, med förmåga att motivera och utveckla medarbetare.
• God system- och administrativ förmåga, samt vana av att arbeta i underhållssystem.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• B-körkort.
Vi ser tillgodoräknande av ledarskapsutbildning och processkännedom som meriterande.
Som person trivs du i en roll där du får ta ansvar, samarbeta och bidra till att skapa struktur och resultat. Du har lätt för att se lösningar och tar gärna initiativ för att driva arbetet framåt.
För att lyckas i rollen ser vi därför att du har en analytisk och problemlösande förmåga, och trivs med att hitta praktiska och hållbara lösningar. Du är resultatorienterad och har förmågan att omsätta mål till konkreta handlingar, samt skapar ordning och struktur i arbetet genom god planeringsförmåga. Du tar självständigt initiativ när det behövs och säkerställer ett samarbetsinriktat arbetssätt, där du bidrar till ett gott klimat och gemensamma resultat. Som ett led i detta är tydlig och respektfull kommunikation viktigt för dig, både i relation till kollegor, medarbetare och externa kontakter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-08-09 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! Med anledning av semestertider kommer rekryteringsprocessen att återupptas i början av augusti.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du gruppchef Raul Hernandez, på telefonnummer: 073-914 38 72. Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision och Saco når du via Stockholm Vattens växel 08-522 120 00.
Vi erbjuder ett hållbart arbetsliv med intressanta arbetsuppgifter, stimulerande utvecklingsmöjligheter och trevliga kollegor. En arbetsplats där du kan kombinera arbete med fritid och familj. Läs mer om oss på vår webbplats svoa.se/jobb.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
I din tjänst kommer du arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Vatten AB
(org.nr 556210-6855)
Bryggerivägen 10 (visa karta
)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Vatten och Avfall Kontakt
Gruppchef
Raul Hernandez raul.hernandez.machado@svoa.se 073-9143872 Jobbnummer
9993018