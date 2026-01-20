Arbetsledare Nator Personal
Nator Personal söker arbetsledande snickare till Stockholm
Vill du ta nästa steg i din yrkesroll och kombinera snickeriarbete med ett större ansvar ute i produktionen? Nator Personal söker nu en arbetsledande snickare som vill arbeta nära projekten, kunderna och teamet på plats.
Vi är idag cirka 30 medarbetare inom bygg och anläggning och arbetar med långsiktiga kundrelationer, där kvalitet, service och yrkesstolthet står i fokus.
Om rollen
I rollen som arbetsledande snickare arbetar du aktivt i produktionen samtidigt som du leder och samordnar arbetet på plats i större projekt eller uppdrag där vi ansvarar för arbetsledning. Du är en naturlig kontaktpunkt ute på arbetsplatsen och bidrar till att projektet drivs framåt med god kvalitet och struktur.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Praktiskt snickeriarbete i produktionen
Arbetsledning och samordning på plats
Löpande dialog med kund och teamet på kontoret
Säkerställa kvalitet, tempo och ett professionellt utförande
Arbetet är främst förlagt i Stockholmsområdet. Arbetstider 07:00-16:00, måndag-fredag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är erfaren snickare och som trivs i en ansvarstagande roll
Är trygg i produktionen och bekväm med ansvar på plats
Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande
Är lösningsorienterad, strukturerad och engagerad
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska
Har B-körkort
Vi erbjuder
En trygg och seriös arbetsgivare
Lön enligt kollektivavtal och överenskommelse
Tillsvidareanställning med provanställning
En roll med förtroende, variation och utvecklingsmöjligheter
En arbetsplats där kompetens och engagemang värderas högt
Urval sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Frågor? Kontakta Alexander.ytterberg@nator.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7083764-1799127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Nator Personal AB
(org.nr 559318-7569), https://nator.teamtailor.com
Krögers promenad (visa karta
)
191 37 SOLLENTUNA
Nator Personal
9695330