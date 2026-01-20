Arbetsledare Nator Personal

Nator Personal AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-01-20


Visa alla snickarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nator Personal AB i Stockholm, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby, Nyköping eller i hela Sverige

Nator Personal söker arbetsledande snickare till Stockholm
Vill du ta nästa steg i din yrkesroll och kombinera snickeriarbete med ett större ansvar ute i produktionen? Nator Personal söker nu en arbetsledande snickare som vill arbeta nära projekten, kunderna och teamet på plats.
Vi är idag cirka 30 medarbetare inom bygg och anläggning och arbetar med långsiktiga kundrelationer, där kvalitet, service och yrkesstolthet står i fokus.
Om rollen
I rollen som arbetsledande snickare arbetar du aktivt i produktionen samtidigt som du leder och samordnar arbetet på plats i större projekt eller uppdrag där vi ansvarar för arbetsledning. Du är en naturlig kontaktpunkt ute på arbetsplatsen och bidrar till att projektet drivs framåt med god kvalitet och struktur.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:

Praktiskt snickeriarbete i produktionen

Arbetsledning och samordning på plats

Löpande dialog med kund och teamet på kontoret

Säkerställa kvalitet, tempo och ett professionellt utförande

Arbetet är främst förlagt i Stockholmsområdet. Arbetstider 07:00-16:00, måndag-fredag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:

Är erfaren snickare och som trivs i en ansvarstagande roll

Är trygg i produktionen och bekväm med ansvar på plats

Har ett serviceinriktat och professionellt bemötande

Är lösningsorienterad, strukturerad och engagerad

Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska

Har B-körkort

Vi erbjuder
En trygg och seriös arbetsgivare

Lön enligt kollektivavtal och överenskommelse

Tillsvidareanställning med provanställning

En roll med förtroende, variation och utvecklingsmöjligheter

En arbetsplats där kompetens och engagemang värderas högt

Publiceringsdatum
2026-01-20

Så ansöker du
Urval sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Frågor? Kontakta Alexander.ytterberg@nator.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7083764-1799127".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nator Personal AB (org.nr 559318-7569), https://nator.teamtailor.com
Krögers promenad (visa karta)
191 37  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Nator Personal

Jobbnummer
9695330

Prenumerera på jobb från Nator Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nator Personal AB: