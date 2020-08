Arbetsledare Lokalvård/städ - Exiso AB - Städarjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Exiso AB

Exiso AB / Städarjobb / Norrköping2020-08-24Exiso AB startade 1990 och har växt organiskt sedan dess och omsätter idag ca 80 miljoner.Under de senaste tre åren har Exiso expanderat kraftigt i många olika städer från Borlänge till Stockholm till Malmö. Vi har delat in Sverige i fyra olika distrikt och söker nu ARBETSLEDARE för område Östergötland .Du som söker skall ha minst 3 år dokumenterad erfarenhet som arbetsledare, arbetsledarutbildning för städ, SRY PRYL eller motsvarande utbildning.För mer frågor kring tjänsten vänligen kontakta vår HR chef per telefon.Om du ansöker per e-post märk ansökan med: ARBETSLEDAREKollektivavtal finns2020-08-24Sista dag att ansöka är 2020-08-30Exiso ABKRONÄNGSGATAN 760223 Norrköping5330216