Arbetsledare lokalvård
Region Kalmar län / Städarjobb / Oskarshamn Visa alla städarjobb i Oskarshamn
2026-06-29
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Vill du vara med och skapa de förutsättningar som behövs för att leverera en kvalitativ lokalvård nu och i framtiden? Då är du den vi söker!
Vi söker nu en ny arbetsledare till lokalvårdsverksamheten på Oskarshamns Sjukhus.
Om dig
Som Arbetsledare för lokalvårdsverksamheten ansvarar och planerar du det dagliga operativa arbetet för övriga lokalvårdare, vilket även omfattas av tillsättning vid korttidsfrånvaro. Avstämning med 1: a linjens chef sker vid tillsättning på grund av längre frånvaro av medarbetare. Du är väl insatt i gällande hygienregler och säkerhetsregler och att dessa efterlevs av medarbetarna. Du ansvarar även för att rutiner för skötsel och underhåll följs samt beställningar gällande utrustning.
Arbetet kräver ett gott samarbete med kollegor, andra yrkesgrupper och externa kontakter med
förväntningar, krav och behov. Det är viktigt att möta kund och kommunicera på ett kunnigt,
pedagogiskt, sakligt och trevligt sätt vid varje tillfälle. Det är viktigt att vara lyhörd och verka för en god dialog.
Du identifierar och hanterar förväntningar, krav och önskemål från kunder och medarbetare. Personen vi söker är lösningsfokuserad, pedagogisk, metodisk samt kreativ. Vidare är det viktigt att du bidrar med en god teamkänsla i arbetsgruppen. Som arbetsledare förväntas du även arbeta som lokalvårdare samt utföra interna kvalitetskontroller.
Flera års erfarenhet av arbete inom lokalvård samt erfarenhet av att ha en arbetsledande befattning är meriterande. Vidare är det meriterande om du även har erfarenhet av förändringsarbete samt att du är bekant med aktuella regelverk och lagar. Du ska erhålla en 3-årig gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Personen vi söker ska inneha som lägst validering enligt OCN-metoden och erhållit intyg SRY Bas Nivå 3.
B-körkort är ett krav.
Din framtida arbetsplats
På Oskarshamns sjukhus bidrar lokalvård till en god patientsäkerhet och en trevlig miljö för patienter och personal. I vår arbetsgrupp jobbar vi för gemenskap och trivsel och strävar efter att bli den bästa arbetsplatsen.
För att du med hjälp av motion och friskvård ska må bättre och få en förbättrad hälsa erbjuder Region Kalmar län friskvårdsbidrag.
På regionservice är alla lika viktiga och det visar vi genom att se, lyssna på och uppskatta varandra. Vi känner oss som en del av en gemenskap och det viktiga uppdraget. Här tycker vi om att pröva och lära oss nytt, därför delar vi kunskap och erfarenhet med varandra. Vi lyckas och misslyckas tillsammans - samtidigt som vi har roligt på vägen!
Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Rösvägen 1 (visa karta
)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Jobbnummer
9982319