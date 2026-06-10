Arbetsledare lokalvård
Kirunabostäder Aktiebolag / Städarjobb / Kiruna Visa alla städarjobb i Kiruna
2026-06-10
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Kirunabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Kiruna kommun och är en viktig aktör i utvecklingen av Kiruna. Bolaget ska bidra till att stärka och utveckla boendet för alla människor i Kiruna kommun.
Kirunabostäder äger 2 182 lägenheter och 42 500 kvadratmeter lokaler samt förvaltar drygt 212 000 kvadratmeter kommunala fastigheter. Idag är vi 145 anställda som har arbetat fram den värdegrund som gäller i bolaget - Tillsammans, Engagemang och Omtanke.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-10Arbetsuppgifter
Som arbetsledare stöttar du lokalvårdens enhetschef i planeringen av det dagliga arbetet för en arbetsgrupp med cirka 50 lokalvårdare. Du hjälper till med schemaläggning, tar ut vikarier vid behov och ser till att det löpande arbetet fungerar. Du är delaktig vid rekrytering, uppföljning av vårt uppdrag samt yrkes- och kompetensutveckling. Du bidrar även med din kunskap inom lokalvård, till exempel vid nya uppdrag och nyproduktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med ordning och reda och som tycker att ett rent och fint resultat är viktigt. Du är en trygg och omtänksam ledare som kan stötta, peppa och guida dina kollegor i det dagliga arbetet.
Du är drivande, arbetar strukturerat och har lätt att hålla fokus på kvalitet och mål. Du kan ta initiativ, komma med förbättringsförslag och utveckla rutiner när det behövs.
Eftersom du ofta har kontakt med både kunder och kollegor behöver du vara bra på att kommunicera, både i tal och skrift. Du känner dig också bekväm att arbeta i olika digitala system till exempel Microsoft 365.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från lokalvård och av att leda städarbeten. Om du har ett yrkesbevis från SRY (Servicebranschens yrkesnämnd) är det ett plus.
Du är en person som lätt anpassar dig när saker förändras och du trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du bygger snabbt goda relationer och skapar en trygg och positiv stämning runt dig.
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330892". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kirunabostäder Aktiebolag
(org.nr 556531-8622)
Österleden 15 (visa karta
)
981 85 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Kirunabostäder AB Kontakt
Fastighetschef
Tommy Stridsman tommy.stridsman@kirunabostader.se 0980-708 75 Jobbnummer
9956554