Arbetsledare kväll
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en arbetsledare till kvällsskiftet på Axess Logistics toyotaanläggning i Malmö.
Har du gedigen erfarenhet av att axla ett formellt personal- och arbetsmiljöansvar, och drivs av att optimera flöden i en produktionsteknisk miljö? Till denna roll söker vi en trygg och etablerad chef som får en nyckelroll i en verksamhet i tillväxt. I denna roll har du det fulla personal- och driftansvaret för ett team på ca 20–30 medarbetare. Du ansvarar för att driva driften framåt enligt Toyotas välkända standarder. Rollen är operativ och passar dig som har gedigen erfarenhet av formellt chefskap, trivs med att vara där händelserna sker, fattar snabba beslut och leder din personal mot uppsatta mål.
Att kliva in på Axess Toyota-anläggning innebär att du blir en del av en verksamhet som är en trendsättare inom branschen. Här finns det ett tydligt ramverk med högsta fokus på säkerhet och en arbetsmiljö med höga krav. Det krävs att du som person är noggrann och har ett öga för detaljer samt att du som ledare är bekväm med att verka i en miljö med strikta manualer och rutiner. Du bör ha god självinsikt och förmåga att nå resultat genom andra samt att våga ta beslut inom ditt mandatområde.
Kvällspasset för produktionen löper från måndag till torsdag kl. 15:30–02:00, samt ett pass på söndagar. Som arbetsledare förväntas du vara på plats endast veckodagar, med något justerad arbetstid för att möta dagskiftet.
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du bifoga ditt CV i din ansökan. Önskar du även skicka med ett personligt brev eller annan kompletterande information kring din ansökan ber vi dig lägga med det i samma dokument, t.ex. som en inledning på ditt CV.
Ansvarsområden
Genomföra medarbetarsamtal, lönesamtal och ge löpande feedback till teamets 20–30 medarbetare
Planera verksamheten på månads-, vecko- och dagsnivå samt hantera dagliga utmaningar som sjukfrånvaro och problemlösning
Kontinuerligt förbättra processer och rutiner för att höja effektiviteten och sänka kostnader
Säkerställa efterlevnad av Toyotas standarder och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor samt 5s
Delta i planeringsmöten och samverka med övriga avdelningar för optimal koordineringKvalifikationer
Dokumenterad och mångårig erfarenhet av att arbeta som chef med formellt personalansvar, gärna inom kollektivsidan/industri
Teknisk kompetens inom fordon, produktion eller logistikflöden
Slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande förvärvad kunskap
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
B körkort (manuellt)
Erfarenhet av lean & 5s, BAM/SAM samt goda kunskaper i excel är meriterandeOm företaget
Axess Logistics Sweden AB
Axess Logistics stora passion är bilar och biltransporter. Vi transporterar och anpassar bilar till återförsäljare. Två uppdrag vi utför med lika delar kvalitet och effektivitet. Genom våra skräddarsydda logistiklösningar och unika infrastruktur är vi de enda att erbjuda en totallösning av billogistik för importerade fordon till den skandinaviska marknaden. Vi erbjuder även kompletta logistiklösningar för vidare distribution av nya och begagnade fordon i Skandinavien och delar av Europa. Vår höga kapacitet i kombination med vårt stora tekniska kunnande, har lett oss att bli en av marknadens ledande påbyggare. Vi vet att våra kunder har olika behov och önskemål, därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar, såsom PDI (pre delivery inspection), kundanpassade påbyggnationer samt montering av extrautrustning. Vi på Axess Logistics är kompetenta, effektiva, lösningsorienterade och nytänkande. Vi vill även vara i framkant när det gäller hållbarhet och tekniska innovationer som är bra både för våra kunder och våra anställda. Mer info hittar du på www.axesslogistics.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/b274c496-3d00-4484-89ca-16538674eac0
Sandtagsgatan 1 (visa karta
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211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Axess Logistics Sweden AB Kontakt
Kristin Svensson kristin.svensson@randstad.se +46707932204 Jobbnummer
9947557