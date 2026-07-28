Arbetsledare Hem & kontorsstäd
Memuhem AB / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2026-07-28
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MEMUHEM AB arbetar med att städa i privata hem och på kontor. Vi startade i mars 2020, men har ca. 15 års erfarenhet av branschen sedan tidigare.
Vi söker en driven arbetsledare/platsansvarig som vill ta verksamheten till nästa nivå.
Vill du arbeta i en tjänsteintensiv bransch där kunder och personal står i centrum med stort eget ansvar, då kanske detta är tjänsten för dig.
I dina arbetsuppgifter ingår b.la. att planera det dagliga arbetet, kontakt med personal och med befintliga kunder, kundbesök, offertskrivning, uppföljning, schemaläggning, introduktion av nyanställda, administration och mycket annat.
En lämplig bakgrund kan vara att du har arbetat ett antal år i branschen och vill ta nästa kliv och är redo att ta ett större ansvar eller så arbetar du i en helt annan bransch men med en bakgrund som kan passa in. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och driver processen framåt. Till din hjälp har du stöttande ägare med stor tillgänglighet.
Vidare gillar du att arbeta mot uppfyllda mål, planera ditt arbete och ta egna beslut men en god kommunikationsförmåga och inte rädd för att hugga i om det behövs.
Tjänsten är initialt på ca 70 %, men kan komma att utökas efter hand.
Ange gärna löneanspråk. Skicka in din ansökan omgående, intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
Via e-post.
E-post: info@memu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Memuhem AB
(org.nr 559506-1077)
Gjuterigatan 9 (visa karta
)
553 18 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013569