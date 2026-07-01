Arbetsledare (Heltid)
TriGo Group AB / Städarjobb / Danderyd Visa alla städarjobb i Danderyd
2026-07-01
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TriGo söker en Gruppledare / Arbetsledare – heltid i Stockholm!
Hos oss på TriGo handlar jobbet om mer än bara städning – vi skapar välfungerande miljöer för både kunder och medarbetare. Nu söker vi en medarbetare som vill ta ett helhetsansvar i vår verksamhet och bidra med struktur, kvalitet och ledarskap.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Tjänsten är på 100% och arbetet utgår från Stockholm. Du kommer att arbeta i ett etablerat städbolag där tempot är högt och dagarna varierande. Arbetstiderna kan variera, och både kvälls- och helgarbete förekommer.Arbetsuppgifter
Leda, stötta och följa upp personal i det dagliga arbetet
Säkerställa hög kvalitet i leveransen hos våra kunder
Planera bemanning och arbetsinsatser
Hantera material, utrustning och beställningar
Introducera och utbilda personal i arbetsmoment och rutiner
Själv vara operativ vid behov och stötta ute i verksamheten
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från städ- eller lokalvårdsbranschen
Har tidigare erfarenhet av att leda och fördela arbete
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i en roll med både personalansvar och praktiskt arbete
Har god servicekänsla och gillar kundkontakt
Har B-körkort
Har datorvana och tidigare arbetat i system som Tengella eller liknande är meriterande
Varför arbeta hos TriGo?
En central roll med stort eget ansvar
Fritt och varierande arbete
Jobba tillsammans med ett engagerat team
TriGo är ett välmående bolag i tillväxtfas
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan och bli en del av TriGo!
Jobbtyp: Tillsvidare
Arbetsort: Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@trigogroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TriGo Group AB
(org.nr 559027-5797) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9987149