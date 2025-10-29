Arbetsledare Grönyteskötsel
2025-10-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vi söker en engagerad arbetsledare inom grönyteskötsel som vill vara med och skapa trivsamma och välskötta utemiljöer. Som arbetsledare har du det övergripande ansvaret för planering, fördelning och uppföljning av det dagliga arbetet inom drift och skötsel av grönytor - såsom parker, bostadsområden och offentliga miljöer.
Du leder ett team av trädgårdsarbetare och säsongspersonal, säkerställer hög kvalitet på utfört arbete och bidrar till en trygg och motiverande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Planera och leda det dagliga arbetet inom grönyteskötsel
Fördela arbetsuppgifter och följa upp resultat
Kvalitetssäkra leveranser och kundnöjdhet
Delta i det praktiska arbetet vid behov
Ansvara för materialbeställningar, maskiner och säkerhet
Ha löpande kontakt med kunder, entreprenörer och beställareKvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom trädgård, park eller markskötsel
Tidigare ledarerfarenhet är meriterande
God växtkunskap och förståelse för säsongsvariationer
B-körkort
God planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
Tydlig, kommunikativ och prestigelös i din ledarstil
Vi erbjuder
Ett självständigt och varierat arbete i vacker utomhusmiljö
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
God gemenskap och engagerade kollegor
Trygga anställningsvillkor och marknadsmässig lönSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till info@utemarkomiljo.se
Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Via e-post
E-post: info@utemarkomiljo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ute mark & miljö i Örebro AB
(org.nr 556991-0036), http://www.utemarkomiljo.se
Nastagatan 2 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Jobbnummer
9580512