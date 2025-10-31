Arbetsledare för tunga fordon
2025-10-31
Har du tekniskt kunnande, ett tryggt ledarskap och gillar att ha koll på läget? Vi söker en arbetsledare som vill ta ansvar för både människor, planering och kvalitet.
Här får du möjligheten att kombinera operativt ledarskap med planering, kundkontakt och uppföljning - i en miljö där kvalitet, tempo och laganda står i centrum.Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Som arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften av verkstaden och leder ett team på 8-10 tekniker.
Du planerar arbetet, säkerställer effektiva flöden och följer upp resultat med fokus på kundnöjdhet, säkerhet och produktivitet.
Rollen innebär ett nära samarbete med både medarbetare, kunder och ledning - och passar dig som trivs med att ta ansvar, prioritera och skapa struktur i vardagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Arbetsleda, planera och följa upp det dagliga arbetet
• Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet
• Hantera garanti- och försäkringsärenden
• Ansvara för möten, rapportering och administration
• Samarbeta med leverantörer och interna funktioner
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av arbetsledning, gärna inom verkstad eller tunga fordon
• Är strukturerad, kommunikativ och trivs med ansvar
• Har goda IT-kunskaper och lätt att sätta dig in i nya system
• Är van vid att arbeta självständigt och fatta beslut
• Erfarenhet av system som MANTIS, Kobra eller Palette
• Tidigare erfarenhet av arbetsledning inom tungbils- eller bussverkstad
Vad vi erbjuder
• En heltidsanställning med direktrekrytering till kundföretaget
• En stabil och växande organisation inom fordonsbranschen
• Ett engagerat team och korta beslutsvägar
• Möjlighet att påverka och utvecklas i rollen
Vill du vara med och leda ett starkt team i en framåtsträvande verkstad?
