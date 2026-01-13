Arbetsledare för grönyteskötsel

Honk & Sandström Consulting AB / Trädgårdsanläggarjobb / Göteborg
2026-01-13


Honk & Sandström Consulting AB är verksamma inom spårväg, järnväg och väg i Västra Sverige. Vi levererar säkerhetslösningar till entreprenörer inom infrastruktur, där vi gör allt från att rita trafikanordningsplaner (TA-planer) till att ställa ut trafikavstängningsmaterial och bemanna arbetet med säkerhetspersonal. Vi utför även egna entreprenader.
Nu söker vi en arbetsledare för grönyteskötsel!

2026-01-13

Dina arbetsuppgifter
I rollen som arbetsledare kommer du planera och organisera delar av projekt. Du förväntas upprätta och följa tidsplaner, och praktiskt delta i arbeten på plats.

• Leda och fördela det dagliga praktiska arbetet
• Vara operativt delaktig i arbetet
• Ta emot interna och externa anvisningar och omsätta detta till praktiskt utförande
• Samarbeta med kollegor och projektledare för att säkerställa att projektkraven uppfylls
• Samordna underentreprenörer och leverantörer
• Kvalitetssäkra och dokumentera utfört arbete, samt informera om brister och åtgärder
• Delta i byggmöten

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från trädgårdsanläggning
• God datorvana
• B-körkort (BE eller C är meriterande)
• Är självgående och initiativtagande
• Samarbetsvillig
• Ansvarstagande och strukturerad
• Lösningsorienterad och stresstålig
• God kommunikativ förmåga

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobbansokan@hscab.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare grönytor".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Honk & Sandström Consulting AB (org.nr 556471-7725)
Gamlestadsvägen 281 (visa karta)
415 02  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9681851

