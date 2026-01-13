Arbetsledare för grönyteskötsel
Honk & Sandström Consulting AB är verksamma inom spårväg, järnväg och väg i Västra Sverige. Vi levererar säkerhetslösningar till entreprenörer inom infrastruktur, där vi gör allt från att rita trafikanordningsplaner (TA-planer) till att ställa ut trafikavstängningsmaterial och bemanna arbetet med säkerhetspersonal. Vi utför även egna entreprenader.
I rollen som arbetsledare kommer du planera och organisera delar av projekt. Du förväntas upprätta och följa tidsplaner, och praktiskt delta i arbeten på plats.Dina arbetsuppgifter
• Leda och fördela det dagliga praktiska arbetet
• Vara operativt delaktig i arbetet
• Ta emot interna och externa anvisningar och omsätta detta till praktiskt utförande
• Samarbeta med kollegor och projektledare för att säkerställa att projektkraven uppfylls
• Samordna underentreprenörer och leverantörer
• Kvalitetssäkra och dokumentera utfört arbete, samt informera om brister och åtgärder
• Delta i byggmötenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från trädgårdsanläggning
• God datorvana
• B-körkort (BE eller C är meriterande)
• Är självgående och initiativtagande
• Samarbetsvillig
• Ansvarstagande och strukturerad
• Lösningsorienterad och stresstålig
• God kommunikativ förmåga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobbansokan@hscab.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare grönytor". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Honk & Sandström Consulting AB
(org.nr 556471-7725)
Gamlestadsvägen 281
)
415 02 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9681851