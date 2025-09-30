Arbetsledare för demontörer till rivningsprojekt
Nuvia Nordic AB / Byggjobb / Varberg Visa alla byggjobb i Varberg
2025-09-30
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nuvia Nordic AB i Varberg
, Kävlinge
, Lund
, Oskarshamn
, Norrköping
eller i hela Sverige
Nuvia Nordic AB har idag uppdrag på samtliga kärntekniska anläggningar i Sverige. Vi bistår våra kunder med kvalificerade tjänster vid underhållsarbeten men även under drift, avveckling och nybyggnation. Nuvia är en del av den världsledande koncernen VINCI med cirka 280 000 anställda globalt. VINCI Construction, som är en del av koncernen, är verksamt i mer än 120 länder med 830 företag.
Vi söker nu fler operativa arbetsledare till rivningsprojektet på Ringhals Kärnkraftverk.
Arbetsuppgifter Som arbetsledare hos oss är fokus på att operativt leda och organisera demontörer i vårt rivningsprojekt. Du ansvarar för att säkerställa att arbetet genomförs effektivt, enligt säkerhetsföreskrifter och med högsta kvalitet. Du kommer att vara en del av ett team som arbetar med varierande och utmanande rivningsuppdrag där ingen dag är den andra lik. Dina arbetsuppgifter kommer innebära:
Operativ ledning av rivningsarbetare
Planering och resurshantering
Säkerhet och kvalitet
Dokumentation och rapportering
Aktiv deltagande i praktiskt arbete
Ständig utveckling av arbetsmetoder
Utbildning och erfarenhet Vi söker en tekniskt utbildad och erfaren ledare, gärna med bakgrund inom bygg eller industri. Du har goda kunskaper om demontering, rivning och säkerhetsföreskrifter, samt erfarenhet av att leda större grupper på cirka 20 personer. Du är strukturerad, flexibel och trivs med både operativt och strategiskt arbete för att säkerställa projektets framgång. Du har god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska. Du har B-körkort. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och vilja att vara med och bygga framtidens Nuvia.
Tjänsten Visstidsanställning om 6 månader tillämpas inledningsvis, därefter kan anställningen övergå till tillsvidare.
Eftersom arbetet utförs vid kärnteknisk anläggning kommer säkerhetsintervju, registerkontroll, läkarundersökning samt drogtest att genomföras.
Ansökan För sista ansökningsdag 31 oktober men urval kan komma att göras löpande. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jan Lindgren, jan.lindgren@nuvia.com
. Frågor som rör rekryteringsprocessen hänvisas till rekryterare Wilma Ramstedt, wilma.ramstedt@nuvia.com
.
Inför denna rekrytering har Nuvia tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsbolag och liknande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nuvia Nordic AB
(org.nr 556826-8295), https://www.nuvia.com/sv/ Jobbnummer
9533503