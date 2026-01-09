Arbetsledare entreprenad
2026-01-09
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
I sektor service spelar du en viktig roll i att hålla vårt samhälle igång. Vi arbetar med allt från fastighetsskötsel, offentliga måltider och lokalvård till underhåll av gator, parker och ledningsnät - här bidrar du direkt till att skapa en bättre vardag för våra invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar utveckling, samarbete och nytänkande. Välkommen till oss, här finns det alltid plats för fler som vill göra skillnad!
Här blir du en del av ett engagerat team med en blandning av erfarenhet och kompetens, där vi tillsammans skapar en positiv och trivsam arbetsmiljö. Vi arbetar ständigt med att ligga i framkant inom teknisk utveckling och säkerhet, vilket gör arbetet både stimulerande och utvecklande.
Tjänsten erbjuder en god balans mellan arbete och fritid med attraktiva arbetstider (06:45 - 16 med 30min lunch, förutom på fredagar då vi slutar redan kl 13). Dessutom har vi fri tillgång till ett eget gym, somär öppet dygnet runt.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
* I din roll som arbetsledare kommer du ha varierande dagar där du tillsammans med kund, platschef går igenom uppdragsunderlag, som du sedan tillsammans med ditt team bereder och tillser att det praktiska arbetet blir utfört.
Det dagliga arbetet omfattar följande:
* genomgång underlag
* teknisk detalj-planering
* upprätta kalkyl och tidsplan
* söka allehanda tillstånd
* boka interna och externa resurser
* genomföra material-inköp
* synka uppdragets resursbehov etc med övriga pågående projekt
* samverka med näringsidkare och andra entreprenörer i syfte att bla minimera konsekvenserna för tredje part
* arbetsleda de som utför det praktiska arbetet
* tillsammans med övriga ledare upprätta verksamhetsövergripande planering och prioriteringar
* löpande uppföljning och avrapportering gentemot tidsplan och ekonomi
* debitera
* löpande arbete med säkerheten och med ständiga förbättringar
* etc
* etc
Under hela processen får du stöd via våra verksamhetssystem och dina medarbetare.
Tjänstens inriktning variera över tiden, men kommer omfatta det mesta från att bygga nya gator, rondeller, vattenmagasin, murar, plattsättningar till att utföra både planerade och akuta underhållsarbete på VA-nätet etc. I uppdragen ingår ofta att samordna den egna verksamheten med andra aktörer som samförlägger rör för sopsug, fjärrvärme, kablar (hsp/lsp), gatljus och fiber.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en genuin erfarenhet från att ha jobbat med arbetsledning inom entreprenad eller bygg-verksamhet eller motsvarande. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du därutöver ha kunskaper om flera av nedanstående områden, men nödvändigtvis inte om alla. De delar som du saknar, kommer vi utbilda dig inom allteftersom:
1. Tekniska kunskaper och yrkeserfarenhet:
* kunskap om markarbeten, schaktning, rörläggning, etc
* ritningsläsning
* vana att arbeta med, eller leda arbete med grävmaskiner, vältar, lastbilar m.m.
2. Ledarskaps- och planeringsförmåga:
* bidra till ett trivsamt arbetsklimat så hela teamet mår bra och trivs
* kunna leda, fördela och följa upp arbete på plats, hålla i arbetsmöten, och säkerställa att rätt kompetens och resurser finns på plats vid rätt tidpunkt
* förmåga att skapa och följa upp tidplaner, hantera avvikelser, samordna med andra entreprenörer och beställare
* förståelse för kalkyler, budgetar, materialbeställningar och logistik.
3. Regler, föreskrifter och säkerhet
* kännedom om arbetsmiljöplaner, riskbedömningar, skyddsanordningar och rutiner för skyddsronder
* trafikanordningsplaner (TA-planer)
* miljö och kvalitet
4. Kommunikation och dokumentation
* god svenska i tal och skrift behövs för kontakt med beställare, medarbetare, underentreprenörer, medborgare och dokumentation
* god kunskap i att hantera/använda digitala verktyg för arbetsorder, ritningar i digital form, tidrapporter och avvikelser etc etc
5. Formella meriter (önskvärda)
* yrkesutbildning inom anläggning eller VA
* erfarenhet som maskinförare, anläggningsarbetare eller liknande.
6. Meriterande kunskaper (önskvärda men ej krav)
* utsättning
* kunskaper om AMA-koder och kalkylering
* bransch-utbildningar såsom; Arbete på väg, EBR gräva nära kabel, Schakta säkert, BAS-U, etc
* kunskaper inom bygg, fiber och elektriker-gebitet är meriterande
ÖVRIGT
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt diverse erbjudanden/förmåner.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://skovde.se/naringsliv-arbete/Jobba-hos-oss/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde kommun
(org.nr 212000-1710) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Serviceavdelningen Kontakt
Enhetschef Produktion
Eric Calestam eric.calestam@skovde.se 0500498000 Jobbnummer
9676213