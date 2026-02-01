Arbetsledare bygg till växande takföretag

MJ Tak Entreprenad AB / Byggjobb / Huddinge
2026-02-01


MJ Tak & Fasad söker arbetsledare
MJ Tak & Fasad är ett växande företag inom tak- och fasadarbeten. Vi utför arbeten åt både privatpersoner och företag och lägger stor vikt vid kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet. Nu söker vi en engagerad och strukturerad arbetsledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet.

2026-02-01

Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften i våra projekt. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Planering och samordning av projekt

Arbetsledning av personal och eventuella underentreprenörer

Kontakt med kunder, leverantörer och samarbetspartners

Uppföljning av tidsplan, kvalitet och arbetsmiljö

Dokumentation och rapportering

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbetsledning inom bygg, tak eller fasad

Är ansvarstagande, lösningsorienterad och strukturerad

Har god samarbets- och kommunikationsförmåga

Kan arbeta både självständigt och i team

Har B-körkort

Talar och skriver svenska obehindrat

Erfarenhet av takarbeten och kunskap inom arbetsmiljö är meriterande.
Vi erbjuder
Heltidsanställning i ett stabilt och växande företag

Varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar

Trevlig arbetsmiljö och korta beslutsvägar

Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till:
info@mjtak.se

Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: info@mjtak.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MJ Tak Entreprenad AB (org.nr 559415-3297)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9715998

