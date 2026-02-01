Arbetsledare bygg till växande takföretag
2026-02-01
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
, Haninge
MJ Tak & Fasad söker arbetsledare
MJ Tak & Fasad är ett växande företag inom tak- och fasadarbeten. Vi utför arbeten åt både privatpersoner och företag och lägger stor vikt vid kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet. Nu söker vi en engagerad och strukturerad arbetsledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-01Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften i våra projekt. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Planering och samordning av projekt
Arbetsledning av personal och eventuella underentreprenörer
Kontakt med kunder, leverantörer och samarbetspartners
Uppföljning av tidsplan, kvalitet och arbetsmiljö
Dokumentation och rapporteringKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbetsledning inom bygg, tak eller fasad
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och strukturerad
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Erfarenhet av takarbeten och kunskap inom arbetsmiljö är meriterande.
Vi erbjuder
Heltidsanställning i ett stabilt och växande företag
Varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar
Trevlig arbetsmiljö och korta beslutsvägar
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till:info@mjtak.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
