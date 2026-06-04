Arbetsledare Bygg
Qflow Group AB / Byggjobb / Eskilstuna Visa alla byggjobb i Eskilstuna
2026-06-04
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Fritunagruppen är bolaget med engagerade, kompetenta och närvarande teknikkonsulter, för små medel, med stora resultat. Vi arbetar med tydliga visioner för att utveckla platser där människor kan skapa och leva hållbart. Genom att bidra med högkvalificerad projekt- och projekteringsledning, möjliggör vi komplexa projekt inom bygg- och fastighetsbranschen.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för inköp och uppföljning.
Följa upp och hantera ÄTA-arbeten.
Vara ett nära stöd till platschefer och yrkesarbetare i produktionen.
Leda och fördela det dagliga arbetet för att säkerställa en god och effektiv framdrift.
Föra dagbok samt rapportera hinder, förändringar och avvikelser.
Ansvara för avrop av material och tjänster samt stötta den dagliga arbetsledningen.Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är självgående, driven och affärsmässig, med ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Du har förmåga att se helheten, är trygg i administrationen och tycker om att samarbeta med andra. Vi värdesätter också att du gärna delar med dig av din kunskap och bidrar till ett positivt samarbete i projekten.
Vi ser gärna att du har utbildning inom byggteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du är en närvarande och engagerad ledare, särskilt i samarbetet med våra yrkesarbetare.
Ditt engagemang skapar förtroende och bidrar till en god arbetsmiljö.
Du har minst 3–5 års erfarenhet av en arbetsledande roll i produktion.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från bostadsprojekt, gärna inom nyproduktion av flerbostadshus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qflow Group AB
(org.nr 559384-0837)
632 22 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fritunagruppen Jobbnummer
9948643