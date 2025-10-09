Arbetsledare/beredare - Göteborg
Till vår kund i Göteborg söker vi nu en driven arbetsledare/beredare inom hissteknik!Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
I rollen kommer du att leda och koordinera projekt från planeringsfasen, genomförande och fram till avslut. Ditt ansvar innebär att arbeta nära både interna team och externa kunder för att säkerställa att projekten genomförs enligt uppsatta tidsplaner, budget och kvalitetskrav.
Som arbetsledare/beredare kommer du att leda och fördela arbetsuppgifter till tekniker och underentreprenörer och spela en central roll i att stärka vår kunds position som en pålitlig och professionell leverantör.
Vem söker vi?
Du har flera års erfarenhet av arbetsledning samt erfarenhet av att leda och driva projekt. Vi tror att du har en teknisk utbildning, åtminstone på gymnasienivå, med inriktning mot el eller mekatronik, och att du har ett stort tekniskt intresse.
Vi söker en samarbetsinriktad ledare som är positiv och prestigelös. Du är även strukturerad och noggrann, vilket är avgörande för att kunna hantera flera projekt samtidigt. Vidare är du flexibel och trivs med att anta nya utmaningar.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
Om företaget
Boost är ett rekrytering- och bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
