Arbetsledare Bana med placering i Mellerud
2025-12-15
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som Arbetsledare på Infranord är du en förebild som engagerar och motiverar dina kollegor dagligen i deras arbete och ser det som självklart att skapa goda och respektfulla relationer. Hos oss får du ta egna initiativ och bygga en kultur där dina medarbetare tar ett stort eget ansvar, mår bra och trivs på jobbet. Vi välkomnar dina förbättringsförslag för att effektivisera arbetet och värderar verkligen din förmåga att bedriva arbetet på ett säkert sätt. Vi uppskattar givetvis din planeringsförmåga och engagemang för våra kunder och affärer.
Som arbetsledare bana har du personalansvar för teknikerna i din arbetsgrupp. Du har även arbetsmiljöansvaret och leder, planerar samt fördelar det dagliga arbetet i arbetsgruppen, där arbetet varierar mellan nybyggnation och drift/underhåll i vår järnvägsmiljö. Du jobbar på uppdrag av Platschefen som också är din närmsta chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning, gärna med teknisk inriktning och gärna erfarenhet av arbetsledning/ledarskap samt personalansvar. Önskvärt är också att du har erfarenhet från entreprenadverksamhet inom anläggningsbranschen och helst med inriktning mot järnväg.
Du jobbar strukturerat och är van vid att planera, genomföra, följa upp samt leverera enligt uppsatta mål och tidsramar. Du har en god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra då arbetet utförs i tätt samarbete med såväl den egna arbetsgruppen som övriga teknikgrenar. Affärsmässighet, flexibilitet och serviceförmåga är en förutsättning för att kunna leverera till våra kunder. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsuppgifter vid järnvägen kräver att du är uppmärksam och noggrann och att du har ett stort säkerhetsfokus. Du kommer bl.a. att upprätta arbetsberedningar samt Skydds- och säkerhetslplanering för tilldelade arbeten i spårmiljö. God datavana/administrativ förmåga och förutsättningar att ta till sig samt förstå nya datasystem är förutsättningar för att kunna lyckas i rollen som arbetsledare, då t ex uppföljning, rapportering, materialbeställningar och kontrolldokumentation i olika datasystem ingår i arbetsuppgifterna.
Arbeten utanför ordinarie kontorstider förekommer och vi arbetar på olika orter längs järnvägen, så det kan förekomma resor i tjänsten. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har:
• Yrkeserfarenhet inom entreprenader inom järnvägs-/anläggningsbranschen
• Erfarenhet inom arbetsledning
• Skydds- och säkerhetsplanerare (SOS-planerare)
ÖVRIGT
Om du gillar att arbeta tillsammans som ett lag och leverera ett professionellt resultat då är det här jobbet för dig!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/
