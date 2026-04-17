Arbetsledare anläggning sökes
Arbetsledare till spännande anläggningsprojekt - bli en del av ett starkt team!
Prowork Kompetens är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag med gedigen erfarenhet inom Bygg & Anläggning. Sedan starten 2013 har vårt fokus varit tydligt - att leverera rätt kompetens till rätt plats. Vårt signum är branschkunskap i kombination med ett starkt engagemang.
Nu söker vi en engagerad och resultatorienterad Arbetsledare med bakgrund inom mark och anläggning för ett långsiktigt konsultuppdrag (minst 1 år) där du blir anställd av Prowork och arbetar ute hos vår kund. Projektet startar i april/maj och arbetstiderna kommer sträcka sig måndag till torsdag.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och struktur i ditt team. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får kombinera planering med operativt arbete. Du bygger förtroende hos både kollegor, kunder och leverantörer.
Om rollen
Du kommer att arbeta i ett spännande mark- och anläggningsprojekt i Danmark, tillsammans med ett erfaret och sammansvetsat team.
Som arbetsledare har du en central roll i projektet. Du ansvarar för den dagliga produktionen och säkerställer att arbetet drivs framåt enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav - med stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Delta i riskbedömningar och ta fram åtgärdsplaner
Medverka i arbetsmiljö- och miljöplaner
Tidsplaner
Planera resurser och hantera tillstånd
Leda den dagliga produktionen
Genomföra skyddsronder och säkerhetskontroller
Följa upp tidsplaner och hantera avvikelser
Ansvara till viss del för inköp
Delta i byggmöten och dialog med beställare
Säkerställa krav inför överlämning
Sammanställa dokumentation inför slutbesiktning
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet som arbetsledare inom anläggning (eller liknande roll)
Har kunskap inom AMA, MER samt AB04/ABT06
Har grundläggande kunskap i entreprenadjuridik
Har god datorvana
Innehar B-körkort
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9860611