Arbetsledare
Eterni Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
ARBETSLEDARE INOM ANLÄGGNINGSBRANCHEN
Sugbilar är ett växande företag med fokus på specialtransporter inom bygg och industri. Vi arbetar med moderna lastväxlare och erbjuder våra kunder hög service och flexibilitet. Nu utökar vi vår styrka och söker dig som vill vara med på resan! Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du för att leda och koordinera dagliga uppdrag, ta fram fakturaunderlag och dokumentation, bedöma arbetsinsatser och planera resurser, säkerställa att fordon och utrustning används korrekt - och vara en nyckelperson i företagets fortsatta expansion. Som arbetsledare hos Sugbilar.se får du en nyckelroll i att säkerställa att våra uppdrag utförs effektivt, säkert och med hög kvalitet. Du kommer att ha ansvar för ett engagerat team och en fordonsflotta på 12 fordon.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du har minst fem års erfarenhet som arbetsledare inom anläggningsbranchen och en god förståelse för arbetsflöden. Du är van vid att ta egna initiativ, fatta beslut i fält och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Rollen kräver att du är noggrann, särskilt när det gäller att säkerställa korrekta underlag för fakturering och dokumentation. Du samarbetar tätt med kollegorna på kontoret för att säkerställa att planering, utförande och uppföljning sker smidigt och effektivt. Din förmåga att kommunicera och koordinera mellan fält och kontor är avgörande för att skapa ett välfungerande arbetsflöde.
Har du dessutom CE-körkort och YKB är det meriterande. Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som arbetsledare inom anläggningsbranchen
God förståelse för arbetsflöden
Förmåga att ta initiativ och fatta beslut
Erfarenhet av att hantera fakturering och dokumentation
B-Körkort
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som arbetsledare börjar som en inhyrning där du är anställd av Eterni Sweden AB, med möjlighet till övergång av anställning hos sugbilar
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Sugbilar Sverige AB Kontakt
Göran Göggezer goran.goggezer@eterni.se Jobbnummer
9546735