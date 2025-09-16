Arbetsledare
2025-09-16
Vi erbjuder
Du får ett stimulerande uppdrag i ett företag där nyfikenhet, mod att tänka nytt och att våga göra annorlunda uppmuntras. Din personliga utveckling är viktig för oss och du erbjuds löpande utbildning och bra möjligheter till utveckling. Vi erbjuder schyssta villkor, en bra arbetsmiljö och möjlighet till balans i livet. Vi värdesätter tydlig dialog, lyhördhet och ett gott samarbete. För oss är det viktigt att du vill arbeta i enlighet med våra värderingar. För oss går hyresgästen, det lokala samhället, allmännyttan, hållbarhet och samarbete i första hand.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi genomför bakgrundskontroller
Företagets verksamhet samt du själv förändras ständigt och under din tid i företaget så kommer ditt arbetsinnehåll med största sannolikhet att förändras. Innehållet kan därmed bli ett annat än vad som tagits upp i denna arbetsbeskrivning.
Tyresö Bostäder är ett aktivt och hyresgästnära serviceföretag som på affärsmässiga principer förvaltar och förmedlar hyresrätter till alla som vill leva och bo i Tyresö. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som arbetar för ett Tyresö fullt av liv och kärnan i det uppdraget är våra bostäder som ska vara attraktiva och trygga. Attraktionskraften skapar vi genom aktiv hyresgästdialog, trygghetsanpassad miljö och en långsiktig struktur i renoveringsarbetet. Vi ska också arbeta för att göra närmiljön trygg och välkomnande. Med ena foten i våra grönområden och den andra i allmännyttan finns vi här i första hand för Tyresöborna.
Om rollen som arbetsledare
Rollen som arbetsledare är en ny roll och hos oss på förvaltningsavdelningen och du ska ha lika god hand med människorna som med fastigheterna
I rollen som arbetsledare ingår inget resultat- och budgetansvar. Du har dock attestansvar, vilket innebär att kontrollera utgifter och se till så att följande villkor är uppfyllda:
• att den är förenlig med förvaltningsområdets verksamhet.
• att den är korrekt inköpt enligt lagen om offentlig upphandling.
• att priset överensstämmer med avtalat pris.
Uppdraget innefattar att vara länken mellan olika delar av organisationen och arbetslaget, och rollen kräver starka ledarskaps-, kommunikations- och problemlösningsförmågor. Du bistår Enhetschefen för Fastighetsservice i olika tillkommande frågor och fungerar som ersättare vid dennes frånvaro.
Vi söker dig som har god erfarenhet från fastighetsbranschen och känner att du vill vara med i en utvecklingsresa i ett mindre bostadsbolag. Som arbetsledare kommer du arbeta med bland annat planering, ärendehantering, arbetsledning och uppföljning av projekt.
• Du leder och fördelar arbetsuppgifter - säkerställer att rätt personal, material och utrustning finns på plats.
• Utför kontroller- och övervakning av produktionen - följer upp att arbetet fortskrider enligt plan.
• Följer upp projekt från start till färdigställande.
• Problemhantering - identifierar och löser problem som uppstår.
• Ärendehantering - tidsrapportering, prioritering och debitering.
• Statistik - uppföljning i Homepal.
• Administrativa uppgifter som avrapporteringar, beställningar till entreprenörer och uppföljning av beställda arbeten.
• Anbudsarbete - internt och externt.
Kompetenser
Vi söker dig som har god erfarenhet från fastighetsbranschen och känner att du vill vara med i en utvecklingsresa i ett mindre bostadsbolag. I rollen som arbetsledare behöver du:
• Gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning.
• Gärna påbyggnadsutbildning, KY-utbildning eller liknande med inriktning mot fastigheter. Kunskaper inom bygg, el, brand och vvs är meriterande.
• Erfarenhet av datasystem och goda kunskaper i Office-programmen.
• God förmåga att uttrycka dig i svenska i både tal och skrift, ytterligare språkkunskaper är meriterande.
• För att lyckas i den här rollen behöver du ha en fallenhet av god social kompetens att skapa goda relationer och vara skicklig på att kommunicera och trivs med att samarbeta.
• Anpassningsförmåga för att hantera förändringar och stressiga situationer.
• Hantera konflikter och lösa problem effektivt.
• Goda ledarskapsförmågor och förmåga att motivera teamet.
• Önskvärt är några års erfarenhet från roll som arbetsledare.
• B-Körkort är ett krav.
Som arbetsledare arbetar du i flera system, men huvudsakligen i:
• Vitec fastighetssystem / ärendehantering
• Office 365
• Infometric, Ecoguard och Curves
• Origio LiveSteps
• Winningtemp
• Homepal
• Akribi
• Agda Ersättning
