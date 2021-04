Arbetsledare - Tidaholms kommun - Administratörsjobb i Tidaholm

Tidaholms kommun / Administratörsjobb / Tidaholm2021-04-06Tidaholms kommun med ca 12 800 invånare är belägen i en naturskön trakt mellan Västgötabergen och Hökensås fritidsområde. Kommunen har ett välutvecklat näringsliv med långa industritraditioner och erbjuder rika möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter samt ett omfattande föreningsliv. Närhet och trygghet är våra kännetecken. I Tidaholms kommun arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och rökfri arbetstid.Nu söker vi en vikarierande arbetsledare inom social och omvårdnadsförvaltningen med placering på Hellidshemmet. Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde 2021-05-01, eller enligt överenskommelse, till och med 2021-11-30 med möjlighet till eventuell förlängning.Arbetsuppgifterna som arbetsledare består i huvudsak av att samverka med enhetschefen och övriga arbetsledare samt hantera verksamhetsfrågor och personaladministrativa frågor i enlighet med delegationsordningen. Du kommer att vara en del av den arbetsledande funktionen vars ambition är att leda och utveckla verksamheten mot fastställda mål och aktuell lagstiftning. Det personaladministrativa arbetet, som är en stor del i tjänsten, består bland annat av schemaläggning och bemanningshantering men även av löpande administration i form av granskning av ledigheter och sjukfrånvaro samt att hålla i medarbetar- och lönesamtal.Till tjänsten söker vi dig som har en akademisk examen inom socialt arbete, personaladministration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.För arbetet krävs det att du har kunskap om frågor som rör offentlig administration och/eller personaladministration samt kunskap om kommunal vård och omsorg med aktuell lagstiftning.Vidare ställer tjänsten höga krav på social kompetens och ett genuint intresse för att arbeta med människor, detta då samtal och personlig kontakt med såväl medarbetare och brukare som anhöriga och andra samarbetspartners är en stor del av arbetet. Som person bör du vara lyhörd, ansvarstagande, flexibel, stresstålig, initiativrik och serviceinriktad. Vi vill att du har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Du behöver även vara en god organisatör samt besitta god IT-kunskap och datorvana. Körkort är ett krav för tjänsten.Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag dock senast 2021-04-20.Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: www.tidaholm.se/ledigajobb Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida www.tidaholm.se/ledigajobb Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-06Individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-04-20Tidaholms kommun5672823