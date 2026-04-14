Arbetsledare - J. Forssman Entreprenad
ARBETSLEDARE - J. Forssman EntreprenadPubliceringsdatum2026-04-14Om företaget
J. Forssman Entreprenad är ett växande mark- och anläggningsföretag med bas i Nyköping. Verksamheten består till stor del av egna projekt, främst inom bostadsprojekt och markarbeten. Bolaget har cirka 11 anställda och arbetar i en radie om cirka 15 mil.
Fokus ligger på kostnadseffektiva lösningar, hög kvalitet i genomförandet och ett lag som ställer upp för varandra. Verksamheten är i en tydlig expansionsfas, vilket ställer högre krav på struktur, ledning och projektstyrning.Om tjänsten
Som arbetsledare har du ett helhetsansvar för den dagliga driften i projekt. Rollen kombinerar operativ närvaro med struktur, uppföljning och ledarskap.
Arbetsuppgifter: * Leda och fördela arbetet i projekt * Ansvara för den dagliga driften ute i produktion * Projektstyrning och planering * KMA-arbete * Slutdokumentation och fotodokumentation * Materialuppföljning, beställningar och mängdning * Ekonomisk uppföljning i projekt
Du arbetar både operativt nära produktionen och mer strukturerat med uppföljning och styrning.
Vi söker dig som
Är trygg i din yrkesroll och har erfarenhet av att leda projekt inom mark och anläggning. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att få med dig människor.
Du trivs i en roll där du både leder och är delaktig i genomförandet.Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbetsuppgifterna * B-körkort
Meriterande * Befintligt kontaktnät i branschenÖvrig information
• Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning) * Arbetstid: 06:30-16:00 (fredagar till 13:00) * Placering: Nyköping, resor inom regionen förekommer * Kollektivavtal finns
Vi erbjuder dig
• En nyckelroll i ett bolag i tillväxt * Möjlighet att påverka struktur och arbetssätt * Varierande projekt och stort eget ansvar * Ett sammansvetsat team där alla arbetar mot samma mål
Intervju sker löpande så sök redan idag!
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7532102-1944094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
