Arbetsledande stängselmontör
Djurgårdens Stängselmontage AB / Grovarbetarjobb / Eslöv
2026-02-02
Arbetsledande stängselmontör/maskinförare.
Djurgårdens Stängselmontage AB i Eslöv har monterat stängsel till Skånes djur & natur sedan 1986. Vi monterar huvudsakligen stängsel för och emot djur. Våra kunder är Privatpersoner, Företag, Kommuner, Länsstyrelser och Staten. Nu fortsätter vi att expandera och växer med ytterligare en självgående stolpnedslagare och fler stängselmontörer.
Vi söker framför allt Dig som kan leda, planera och utföra arbetet i en mindre grupp stängselmontörer, med stolthet och resultat i fokus. Lika väl som du organiserar din egen grupp, lika bra fungerar du med gemensam ledning i en större grupp. Totalt är vi ca 8-10 montörer där storleken på grupperna förändras efter storleken på uppdragen. Du är väl förtrogen med att köra och hantera traktor, såväl som övriga självgående maskiner.
Som arbetsledande är du en del i gruppen som arbetar och strävar mot samma mål. I arbetsuppgifterna ingår allt från att slå ner trästolpar med maskin till manuellt stängselarbete. Även om vi använder de bästa hjälpmedlen så är arbetet fysiskt med en del tunga lyft förekommer.
Du verkligen trivs att vara ute i naturen och arbeta, året runt. Arbetsuppgifterna är varierande för rätt person. Du behöver inte kunna stängsel från början, detta lär vi dig.
Våra stängsel är byggda med kvalitet och stolthet, så om du inte kan utföra ett arbete med stolthet, och hög arbetsmoral, då passar du nog inte in i vårt gäng.
BE- samt motorsågskörkort är meriterande, har du dessutom vana att köra maskiner från lantbruk eller skog är detta ett stort plus.
Arbetena utförs över hela Skåne, men vi utgår i normalfallet alltid från Djurgården i Eslöv. Vi arbetar med 4-dagars vecka med 10 tim/dag. Våra arbetstider är mån-torsdag 06.30-17.15. Ledigt fredag-söndag.
Tillträde och lön enl. ö.k. Tjänsterna tillsätts löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: patrik@staket.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Djurgårdens Stängselmontage AB
241 93 ESLÖV Körkort
