Arbetsledande Kock till Kävlinge kommun
2026-01-02
Vi i Kävlinge Kommun söker en arbetsledande kock med passion för mat, måltider och människor.
Vill du vara med och utveckla? Här är din chans att göra en positiv skillnad i våra gästers vardag!
Om tjänsten:
Som arbetsledande kock ansvarar du för att skapa måltidsupplevelser för våra gäster. Ditt arbete innefattar:
- Måltidskvalitet: Du säkerställer att varje måltid är en upplevelse.
- Ledning av arbetslaget: Du är den som inspirerar och styr vårt köksteam.
- Drift i köket: Du ser till att allt flyter smidigt och effektivt.
- Tillagning av måltider: Från läckra luncher till specialkost, frukost och mellanmål.
- Administrativa uppgifter: Beställningar och egenkontroll.
Är du den vi söker?
Vi letar efter dig som har:
- Utbildning: Du har läst restaurang- och livsmedelsprogrammet eller en likvärdig utbildning.
- Erfarenhet: Du har flerårig erfarenhet som kock.
- Ledaregenskaper: Du är redo att leda arbetslaget och leverera hög kvalitet även under intensiva perioder. Du är lyhörd gentemot gäst, beställare och arbetslagets idéer och initiativ
- Passion för mat: Matlagning är din passion och du vill att måltiden ska vara en viktig del av gästens vardag.
- Initiativtagare: Du tar egna initiativ och strävar alltid efter att även med små medel göra det lilla extra för våra gäster.
- Gästfokus: Du ger alltid våra gäster ett varmt bemötande och ser till att de får bästa möjliga service.
- Innovatör: Vi uppskattar nya tankar och idéer som kan utveckla vår verksamhet.
- Föredöme: Du är en god kollega och skapar en positiv arbetsmiljö genom personlig omtanke.
- Kommunikatör: Du är målinriktad och har en stark förmåga att samarbeta och kommunicera.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om du ser möjligheter snarare än hinder och vill vara en del av vårt team, ser vi fram emot din ansökan!
Om anställningen
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.
