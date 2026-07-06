Arbetskonsulent
Kristianstads kommun / Personaltjänstemannajobb / Kristianstad Visa alla personaltjänstemannajobb i Kristianstad
2026-07-06
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Tror du på människors förmåga och drivs av att se andra lyckas? Då har vi jobbet för dig! Hos oss är samarbete och arbetsglädje en del av vardagen, vi söker dig som vill vara med och bidra till det.
Inom arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad står vi inför en spännande förändringsresa. Vår vision är tydlig: En förvaltning – redo för framtiden!
Din roll hos oss
Jobb och kompetenscenter är en arbetsmarknadsenhet inom Kristianstads kommun. Vi arbetar med arbetsträning och motivationshöjande aktiviteter för att medborgare ska ges förutsättningar att närma sig arbete eller utbildning. Vi är en verksamhet i utveckling där vi tillsammans arbetar för att fler ska nå egen försörjning.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vår verksamhet. Som arbetskonsulent arbetar du nära individen genom att coacha, stötta och motivera deltagare mot arbete eller studier. Du kommer att upprätta genomförandeplaner, planera och genomföra gruppaktiviteter. Du arbetar kontinuerligt och strukturerat med uppföljningar och dokumentation. Tjänsten innebär att du planerar och genomför ditt arbete självständigt, du samverkar även med andra internt och externt.
Vem söker vi?
Du som söker har högskoleutbildning om minst 120p/180hp inom det beteendevetenskapliga området eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av att arbeta med vuxna människor i förändringsprocess. Om du har erfarenhet av att planera och genomföra gruppaktiviteter är det meriterande och det är även en fördel om du har utbildning i MI - motiverande samtal.
För oss är det viktigt att vi anställer rätt person varför dina personliga egenskaper väger tungt för tjänsten. Som person har du lätt för att skapa relationer både internt och externt. Vi vill att du är prestigelös med ett respektfullt bemötande men också att du har tålamod och tolerans för människors olikheter. Du har ett flexibelt och lösningsorienterat synsätt i ditt arbete.
När sökande erbjudits anställning ska den som i sitt arbete direkt och regelbundet kommer i kontakt med minderåriga uppvisa ett registerutdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2013:852 Socialtjänstlagen.
Det här är vi
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-06Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Tillträde
Tillträde enligt överenskommelseKontakt
Birgitta Andersson är tillgänglig för frågor under vecka 28 och Pernilla Borr är tillgänglig under vecka 30,31 och 32
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2026-63". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Arbete- och välfärdsförvaltningen Kontakt
Arbetskonsulent
Pernilla Borr +4644132274 Jobbnummer
9993105