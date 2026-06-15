Arbetskonsulent
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen / Behandlingsassistentjobb / Tierp Visa alla behandlingsassistentjobb i Tierp
2026-06-15
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Arbetsmarknadsenheten (AME) har i uppdrag att stödja kommuninvånare i åldern 16–67 år som uppbär försörjningsstöd, med målet att de ska nå arbete eller studier. Målgruppen har olika erfarenheter, behov, NPF diagnoser, psykisk ohälsa mm som ligger till grund för individuella planeringar utifrån behoven.
Inom AME arbetar vi med bedömning av arbetsförmåga samt erbjuder förberedande insatser genom våra verksamheter Växtverket och Hantverket. Vi driver caféverksamhet med arbetsträningsplatser och ger stöd både inför och under studietiden för att skapa hållbara vägar mot egen försörjning.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad. Du ingår i vårt stöttande arbetslag med engagerade kollegor. Verksamheten ska möta upp Aktivitetskravet som träder i kraft 1 juli. Det innebär att personer som uppbär försörjningsstöd ska in i heltidsaktiviteter med fokus på arbete.
Du kommer att ingå och vara delaktig i att utveckla ett arbetsgivarteam som har uppdraget att ordna praktik- och arbetsträningsplatser.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som arbetskonsulent ingår du i ett team tillsammans med ytterligare en arbetskonsulent och en samordnare. Tillsammans arbetar ni för att stötta deltagare inskrivna på Arbetsmarknadsenheten att komma närmare egen försörjning.
I din roll ansvarar du för att etablera, utveckla och underhålla praktik- och arbetsträningsplatser. Du arbetar aktivt med att skapa och upprätthålla långsiktiga relationer med arbetsgivare, där du är deras främsta kontaktperson. Samtidigt ansvarar annan personal för det individuella stödet till deltagaren ute på arbetsplatsen.
• Identifiera och utveckla praktik- och arbetsträningsplatser
• Matcha deltagarnas förutsättningar och behov med lämpliga arbetsplatser
• Motivera och sälja in deltagare till arbetsgivare
• Bygga och vårda långsiktiga relationer med arbetsgivare
• Följa upp placeringar och säkerställa att de fungerar över tid
• Identifiera utvecklingsmöjligheter och stärka arbetsgivarnas engagemang
• Samverka med andra kommunala verksamheter för att skapa hållbara lösningar
• Delta aktivt i utvecklingsarbete och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling
Vi söker dig som
• Har en god förmåga att skapa förtroende och bygga relationer
• Är kommunikativ och trygg i att ta kontakt med arbetsgivare
• Har ett motiverande och lösningsfokuserat arbetssätt
• Är flexibel och trivs i ett arbete som kräver samarbete
• Har förmåga att se möjligheter och matcha rätt person till rätt plats
• Har en stark förmåga att sälja in deltagarnas kompetens och skapa vägar till anställning genom förtroendefulla relationer med arbetsgivare.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete där du får vara med och göra verklig skillnad. Du blir en del av ett engagerat team och en verksamhet i utveckling, där dina idéer och initiativ värdesätts.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
B-körkort
Företagsbesök förekommer i stor utsträckning både inom kommunen, som är geografiskt stor, och i närliggande grannkommuner.Utbildningsbakgrund
Eftergymnasial utbildning som möter upp och är relevant för uppdraget och målgruppens behov är meriterande.
Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 .
Arbetstid: Dagtid.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330559". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Annalena Rudström annalena.rudstrom@tierp.se 0293-21 84 77 Jobbnummer
9962795