Arbetskonsulent
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen / Behandlingsassistentjobb / Tierp Visa alla behandlingsassistentjobb i Tierp
2026-06-17
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Projektet Min Framtid
Min Framtid är ett projekt som drivs inom Arbetsmarknadsenheten med syftet att stödja individer i att ta steg närmare arbetsmarknaden och öka sin delaktighet i samhället. Projektet finansieras av Samordningsförbundet i Uppsala län och riktar sig till personer i åldern 16–66 år som är folkbokförda i Tierps kommun och som står långt ifrån arbetsmarknaden och pågår till 31 december 2027.
Målgruppen består av personer som är i behov av samordnade insatser och individuellt anpassat stöd för att kunna gå vidare till arbete eller studier, närma sig arbetsmarknaden eller ta del av ordinarie rehabiliteringsinsatser hos berörda myndigheter.
Genom ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala län skapas goda förutsättningar för deltagarna att få rätt stöd utifrån sina behov. De samordnade insatserna bidrar till en helhetssyn där individens resurser, möjligheter och mål står i centrum.
I projektet arbetar ett engagerat team bestående av en insatsansvarig, två vägledare och en arbetsterapeut. För att ytterligare stärka stödet till deltagarna utökas nu projektet med en arbetskonsulent, vilket möjliggör ett ännu mer individnära och arbetsmarknadsinriktat arbete.
Min Framtid strävar efter att skapa hållbara vägar framåt för varje deltagare – med målet att fler ska nå egen försörjning, stärkt självständighet och ökad delaktighet i samhället.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som arbetskonsulent arbetar du inom ett projekt med målsättningen att stödja deltagare i att närma sig arbetsmarknaden och på sikt gå vidare till arbete eller studier. Du ingår i en projektgrupp där samverkan och ett gemensamt fokus på individens utveckling är centralt.
I rollen ansvarar du för att matcha deltagare mot lämpliga arbetsträningsplatser utifrån deras individuella förutsättningar, behov och mål. Du arbetar aktivt med att identifiera, etablera och utveckla kontakter med företag och organisationer för att skapa hållbara och kvalitativa arbetsträningsplatser.
En viktig del av uppdraget är att vara projektets representant ute hos företagen. Du bygger och upprätthåller goda relationer med arbetsgivare samt säkerställer att både deltagarnas och företagens behov tillgodoses. Genom dialog och uppföljning skapar du goda förutsättningar för en fungerande arbetsträning.
Du ansvarar även för att kartlägga arbetsplatsernas möjligheter och anpassa upplägg så att deltagarna får en meningsfull och utvecklande placering. Dina kollegor introducerar deltagare, följa upp deras progression samt ge stöd till både deltagare och handledare vid behov medan du tillgodoser arbetsgivarens önskemål och behov.
I arbetet samarbetar du nära Arbetsmarknadsenhetens arbetsgivarteam för att samordna kontakter, dela kunskap och stärka relationerna med näringslivet.
Arbetsuppgifter i korthet:
• Matcha deltagare till lämpliga arbetstränings platser
• Skapa, utveckla och underhålla företagskontakter
• Kartlägga arbetsplatser för att skapa goda matchningar
• Följer upp arbetsgivaren under arbetsträningen
• Säkerställa god dialog och samarbete med arbetsgivare
• Samverka med projektgrupp och Arbetsmarknadsenhetens arbetsgivarteam
Arbetet kräver ett relationsskapande förhållningssätt, god samarbetsförmåga och ett starkt engagemang för att stötta individer i deras väg mot arbete eller studierKvalifikationer
B-körkort krävs - Företagsbesök förekommer i stor utsträckning både inom kommunen, som är geografiskt stor, och i närliggande grannkommuner.
Utbildning: Eftergymnasial utbildning som möter upp och är relevant för uppdraget och målgruppens behov är meriterande.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 , upphör: 2027-12-31 .
Arbetstid: Dagtid.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332451". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst 0293-21 80 00 Jobbnummer
9968698