Arbetskonsulent
Arbetslivsresurs AR AB / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2025-10-20
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arbetslivsresurs AR AB i Borås
, Alingsås
, Göteborg
, Gislaved
, Falköping
eller i hela Sverige
Är du lyhörd, handlingskraftig och bra på att hitta individbaserade lösningar?
Då kan det här vara jobbet för dig. I den här tjänsten söker vi dig som motiveras av att se människor utvecklas och nå sina mål! För att trivas i rollen ser vi att du strukturerat och kreativt vill arbeta med att identifiera människors bäst lämpade vägar ut på arbetsmarknaden. Du kommer arbeta inom ramarna för tjänsten "Steg till arbete", där du vägleder en grupp deltagare genom både individuella samtal, föreläsningar och gruppaktiviteter. De som deltar i tjänsten "Steg till arbete" är en varierande grupp människor som alla ska ges praktisk vägledning och arbetsmarknadskunskap, för att i sin tur stärka sina möjligheter till arbete. Du kommer få samverka med kollegor såsom arbetsterapeut, studie- och yrkesvägledare samt språkstöd. Välkommen att söka en meningsfull och omväxlande roll där du verkligen kan göra skillnad för människor.
Dina främsta arbetsuppgifter Schemaläggning och planering av aktiviteter och insatser
Individbaserad kompetenskartläggning
Vägleda deltagare till en passande yrkesbana och hjälpa dem att hitta en lämplig arbetsprövning/arbetsplats
Stötta vid aktivitetsutförande och ute på reell arbetsplats
Göra uppföljningar på arbetsplatser
Hålla föreläsningar samt genomföra individuella samtal
Administration och dokumentation
Samverkan och dialog med Arbetsförmedlingen
Vi söker dig som Har minst 2 års högskole- eller yrkeshögskoleutbildning på heltid inom sociologi, beteendevetenskap, pedagogik eller medicin
1 års erfarenhet på minst halvtid av individuell eller grupphandledning/coachning av personer med psykisk eller fysisk ohälsa alternativt funktionsnedsättning under de senaste 3 åren
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Är ansvarstagande, relationsskapande och organiserad
Har god arbetsmarknadskunskap och lokalkännedom
Vi erbjuder Nya spännande utmaningar varje dag
Härliga och hjälpsamma kollegor
En hög tillit till anställdas kompetens och förmågor
En öppen arbetsplats, högt i tak och gott samarbete
En möjlighet att göra skillnad för människor Publiceringsdatum2025-10-20Om företaget
På Arbetslivsresurs hjälper vi människor att hitta vägar till ny sysselsättning. Vi består bl.a. av socionomer, sociologer, arbetsterapeuter, hälsovetare och beteendevetare som eftersträvar att skapa goda förutsättningar för människor att få ett långsiktigt och hälsosamt arbetsliv. När dessa individuella behov tillgodoses, bidrar det inte bara till välmående på individnivå utan även till en positiv samhällsutveckling. När människan mår bra, mår samhället bra.
Sedan starten 2005 har vi byggt upp gedigen erfarenhet av att stärka, utveckla och identifiera behov hos både individer och organisationer - över hela Sverige.
Låter det här som en lämplig tjänst för dig? Ansök gärna redan idag! Vi intervjuar kandidater löpande allt eftersom ansökningar kommer in, därför kan anställningsprocessen avbrytas om vi hittar personen vi söker. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetslivsresurs Ar AB
(org.nr 556448-5638), https://arbetslivsresurs.se/ Arbetsplats
Arbetslivsresurs Kontakt
Mia Collvin Andersson mia.collvin.andersson@arbetslivsresurs.se 0724010489 Jobbnummer
9564439