Arbetshandledare till daglig verksamhet
2026-06-02
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Arbetshandledare i en verksamhet under förändring.
Verksamheten erbjuder personer i yrkesverksam ålder som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning. Verksamheten strävar mot att vara så likt ett vanligt arbete som möjligt. Insatserna ges utifrån fattade beslut enligt LSS och Sol. I verksamheten arbetar du tillsammans med personer med olika funktions variationer och sociala utmaningar.
Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska erbjuda deltagarna stimulans, utveckling och meningsfullhet i gemenskap med andra.
Verksamheten arbetar i nära samarbete med näringslivet och andra kommunala verksamheter. Vi värdesätter våra partners högt och tar stort gemensamt ansvar för det samarbetet.Dina arbetsuppgifter
Som arbetshandledare ska du ha ett lösningsfokus och ett praktiskt handlag då det är arbetshandledaren som planerar, ställer i ordning och stöttar i deltagarnas arbetsuppgifter. I rollen som arbetshandledare väger de sociala och motiverande kompetenserna lika tungt som de praktiska. Administrativa arbetsuppgifter så som journaldokumentation, fakturering av utförda uppdrag och medicindelegering ingår också i uppdraget. Kvalifikationer
• För anställning krävs en för verksamheten adekvat utbildning med lägst gymnasienivå. Meriterande om det är en utbildning med pedagogisk inriktning.
• Du dela vår inställning i att alla kan och därmed har fokus på ett motiverande, stödjande och stärkande arbetssätt "Alla kan bidra".
• Du har en glad och positiv inställning till uppdraget.
• Du har en god fysik då arbetet innebär tunga lyft .
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med målgrupperna funktionsnedsatta och /eller personer långt ifrån arbetsmarknaden. Du har lätt att bygga förtroendefulla relationer med både deltagare och samverkanspartners. Anställningsvillkor
Avtalsenlig lön
Arbetstiden är måndag - fredag, dagtid 100%
B + BE körkort är ett krav - manuell växellåda
Meriterande om du har körkort för traktor och truck.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Kommun
https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
911 32 VÄNNÄS
För detta jobb krävs körkort.
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Åsa Jansson Lindberg, Kommunal 010-4429668 Jobbnummer
9941700