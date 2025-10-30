Arbetshandledare till Daglig verksamhet
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Karlskoga Visa alla vårdarjobb i Karlskoga
2025-10-30
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskoga kommun, Socialförvaltningen i Karlskoga
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet är en del av Funktionsstöd inom Socialförvaltningen. Som medarbetare arbetar du utifrån beslut som är fattat enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), och Hälso-och sjukvårdslagen. Vi ger stöd till personer med funktionsnedsättning i deras sysselsättning dagtid. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik för den enskilde och i grupp. Daglig verksamhet har 18 olika verksamheter med olika innehåll. Kördelux ingår som sysselsättning för deltagare.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som arbetshandledare på Nova ingår du i ett team på 6 personal. I Novas verksamhet finns deltagare med stora behov av att du som personal är tydlig och samarbetar med deltagarna och kollegor kring deltagarnas behov.
Du jobbar för att stärka deltagarnas självkänsla och självständighet i att utföra arbetsuppgifter/aktiviteter. Du arbetar nära deltagarna och i utförandet är du närvarande i uppgiften. Uppgifterna för deltagarna varierar utifrån deltagarnas önskemål, förmåga och behov. Sång, rörelse, gymnastik, pyssel, promenader, hushållsuppgifter och handling i affär är några exempel.
Omvårdnad och Hälso - och sjukvårdsuppgifter förekommer dagligen, hjälpmedel såsom lyftar och rullstolar används i verksamheten. Teckenkommunikation och bildstöd används av deltagare och till deltagare vid samlingar eller enskilda samtal och möten. I rollen ingår även dokumentation enligt lagstiftning i systemet Lifecare.
Du samarbetar med deltagarens anhöriga, gode män, andra stödpersoner och professioner kring deltagaren samt med övriga verksamheter inom Funktionsstöd.
Du får stöttning i ett team som består av chef och kollegor såsom arbetshandledare och stödpedagoger. Vår vardag kännetecknas av gemenskap, glädje, innovation, utveckling och hur vi tillsammans når dit.Kvalifikationer
Du som söker till oss har gymnasieexamen inom vård och omsorg alternativt barn och fritid. Du har även tidigare erfarenhet av arbetshandledning till personer med funktionsnedsättning samt B-körkort för manuellt växlad bil. Du förväntas besitta goda IT-kunskaper och lätt kunna ta dig an digitala system. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med tex deltagarna och kollegor samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Meriterande är om du har en examen från fritidsledarlinjen, har tidigare erfarenhet av arbete som elevassistent och kan teckenspråk.
Du organiserar och planerar ditt arbete väl och håller dig till överenskomna metoder. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa och bygga professionella relationer samt skapa tillit till de vi arbetar med/för. Är trygg både i ensamarbete och i grupp, vågar ta egna beslut i pressade situationer och har tillit till din egen förmåga. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och ser möjligheter istället för hinder.
ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN 2025-00195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga kommun
(org.nr 212000-1991) Arbetsplats
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Lotta Karlsson 0586-621 01 Jobbnummer
9581952