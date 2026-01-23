Arbetshandledare med inriktning sömnad
2026-01-23
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Returlaget är en ny enhet och befinner sig därför fortfarande i en utvecklingsfas. Kärnverksamhet är återbruk och cirkulation av kommunens möbler, utrustning och material. Vi arbetar mot att bidra till målen i avfallsplanen, kommunernas klimatlöften samt agenda 2030 som stödjer hållbarhet. Verksamheten innefattar även gröna uppdrag som innefattar odling, bakning och sömnad. Arbetsuppgifterna utförs av arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och har arbetsträning, praktik, bidragsanställning under ledning av arbetsledare.
För att utveckla våra deltagare och medarbetares arbetsförmåga finns en variation av arbetsuppgifter. Dessa är både praktiska och administrativa och anpassas till deltagarens /medarbetarens förmåga och förutsättningar. Då enheten fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas kommer arbetsuppgifterna att byggas upp och byggas ut under tiden som verksamheten etableras och utefter individernas förmåga och behov.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som arbetshandledare kommer du främst att arbeta med att underlätta och stötta deltagaren. Du behöver kunna och vilja instruera, lära ut och lära dig nytt. Du är en förebild, coachar och omsätter uppdragen till praktisk träning för en mångfald av arbetslösa/ medarbetare när ni utför arbetsuppgifter tillsammans. Du kommer genom samarbete med andra påverka hur vi lyckas med att få fler arbetssökande till arbete, utbildning och egen försörjning.
Hos oss går "laget före jaget". Vi ställer upp för varandra och bidrar till att vi lyckas med våra uppdrag tillsammans. Du behöver hantera eventuella konflikter och också ha förståelse för olika människors bakgrund, hur medarbetare reagerar och förstår sitt uppdrag. Du behöver vara rörlig i ditt arbetssätt och vara beredd på att arbetsförutsättningar förändras och att du behöver anpassa dig och omprioritera när det sker. Du ska bidra till den goda arbetsglädjen, yrkesstoltheten, individuella utvecklingen hos både för deltagare, medarbetare och för verksamheten.
I uppdraget ingår att underlätta och stötta deltagaren och att vara ett assisterande stöd till arbetsledaren genom att punktmarkera de deltagare som har mest behov av handledning. Dvs, att vara en hjälp för både arbetsledare och deltagare, men med fokus på deltagaren, både gruppen som helhet och den enskildes behov av hjälp med arbetsuppgifter. Du bidrar till att ge möjligheter för deltagare att utveckla och stärka sin anställningsbarhet.
Då en del av din tjänst kommer bli att säkerställa att enheten levererar på vårt uppdrag att tillhandahålla reparationstjänst av kommunens arbetskläder så kommer sömnadsdelen vara ditt huvudsakliga uppdrag, men du kommer att få stötta upp även i möbelcirkulationen och snickeridelen.Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
Du har minst godkänd och fullföljd gymnasieutbildning, gärna inom ett område som arbetsgivaren bedömer tillföra kompetens till arbetsplatsen.
Stor vikt kommer att läggas på dina sömnadskunskaper samt dina förmågor och din erfarenhet att arbeta med enhetens målgrupp.
Du har kunskaper inom sömnad och gärna har förståelse för hållbarhet och Cirkularitet.
Du hanterar att möta människor vars svenska kunskaper är under utveckling. Du är van vid att möta människor med olika funktion och förutsättningar, ålder samt ursprung.
Pedagogisk
Du är pedagogisk och har ett coachande förhållningsätt.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
