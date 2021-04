Arbetshandledare med gruppledaransvar - Humana AB - Vårdarjobb i Sollentuna

Humana AB / Vårdarjobb / Sollentuna2021-04-07Fuga är en daglig verksamhet för personer som omfattas av personkrets 1 inom LSS. Arbetsplatsen är idag indelat i ett antal mindre delar i samma lokal och innefattar ett nära samarbete med kollegor. Arbetstagarna arbetar både på plats samt på praktik ute på olika företag. Verksamheten tar emot arbetstagare mellan 19-65 år. Verksamheten har ett kapacitetstak om 46 platser. Idag finns verksamheten i Häggvik med direkt närhet till pendeltågsstationen. Vi har LOV-avtal med Sollentuna kommun, Järfälla kommun samt Stockholms stad.På Fuga tror vi på ett livslångt lärande och vi vill skapa en verksamhet där varje individ ges möjlighet att lyckas och förutsättningar att växa.Hos oss får du kombinera ditt intresse för människors utveckling samtidigt som du får möjlighet att ge utlopp för dina intressen i form av att arbeta med händerna i olika typer av skapande, vistas i naturen, hjälpa olika företag med exempelvis prismärkning eller varför inte att ta vara på resterna av ett gammalt värmeljus som där metallen återanvänds till proteser och stearinet tas till vara för att skapa tändkottar som sedan säljs. Fokus i arbetet ligger alltid på att ge våra arbetstagare en meningsfull och värdefull sysselsättning där alla får möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar.Du är anställd som arbetshandledare med ett tillförordnat uppdrag som gruppledare. I rollen som gruppledare är du navet i verksamheten, du är länken mellan arbetsgruppen och verksamhetschefen. I uppdraget ingår bland annat att planera det dagliga arbetet, säkerställa kvalitén gentemot våra arbetstagare, vikarietillsättning, ta fram underlag för fakturering, semesterplanering och rekrytering av timvikarier. Som gruppledare är du verksamhetschefens förlängda arm och ansvarar för den dagliga driften på plats. Har en planeringshorisont ca 1 - 3 månader framåt.I arbetet som arbetshandledare ingår det att ge stöd och service utifrån biståndsbeslut. All personal har ett uppdrag som kontaktperson för en eller flera arbetstagare. Uppdraget som kontaktperson innefattar bland annat att tillsammans med arbetstagaren och eller företrädare upprätta en genomförandeplan om hur och när hjälpen ska genomföras samt hur vi tillsammans arbetar för att nå arbetstagarens mål och delmål. Arbetstagarna har funktionsnedsättning som innefattas inom personkrets 1, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Det kan även förekomma tilläggsdiagnoser så som, dyslexi, ADHD, ADD, tourettes, samt beteendeproblematik.Som arbetshandledare ger du stöd och hjälp till arbetstagarna på deras arbetsplats. Du verkar för att arbetstagarna får ett meningsfullt, aktivt och rikt arbetsliv utifrån hans eller hennes förutsättningar och beho. Arbetsuppgifterna innefattar att ge att ge individuellt stöd, omvårdnad samt att utföra arbetsmoment inom tillverkning, montering, packning, hugga ved, sköta djur mm.Vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår i arbetet. Du ansvarar för att skapa och upprätthålla god kontakt med legitimerad personal och för arbetstagaren andra viktiga kontakter så som bland annat boende och habilitering. Utmanande beteende kan förekomma i arbetet vilket medför att struktur och förutsägbarhet är av stor vikt. Positiv förstärkning, ett lågaffektivt bemötande, trygghet och rätt stöd är en förutsättning för att möjliggöra för våra arbetstagare att utveckla och bibehålla sina funktioner. En viktig uppgift är att skapa ett gott klimat på arbetsplatsen samt i arbetsgruppen, genom ett respektfullt bemötande gentemot varandra.Arbetet kan i perioder vara intensivt vilket ställer krav på att du är stresstålig, strukturerad och har god framförhållning. Du är lojal, tydlig, initiativrik, flexibel och ser möjligheter samt vill delta i utvecklingsarbete. I rollen som gruppledare ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i arbetsledande position inom vård eller omsorg, att du är ansvarfull, att du är samarbetsinriktad att du kan engagera dina kollegor samt att du är positivt inställd och ser eventuella problem som möjligheter för utveckling. Vi ser det som en självklarhet att du står för Humanas värdeord, engagemang, glädje och ansvar samt att detta genomsyrar ditt sätt att tänka och arbeta. Viktigt är även att du alltid drivs till av att arbeta för Humanas målsättning att, Alla har rätt till ett bra liv.Du ingår i ett arbetslag med schemalagd arbetstid under dagtid.Sex månaders provanställning tillämpas.Skicka din ansökan snarast, intervjuer kommer att ske löpande under annonstiden.Utbildning som socialpedagog, undersköterska eller barn och fritidsprogrammet, behandlingsassistent eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska kunna se varje persons individuella behov och bedriva pedagogiskt arbete utifrån detta. Verksamheten söker dig som har stort engagemang, ansvarskänsla, arbetar systematiskt, söker förbättringar och lösningar för att driva utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor. Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift är ett krav då dokumentation är en viktig del av arbetet. Erfarenhet av daglig verksamhet är ett önskemål. Erfarenhet samt kunskap om målgruppen är ett krav.Körkort är ett krav.I samband vid anställning kommer uppvisade av utdrag från belastningsregistret att begäras in.Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-04-30Humana AB5675909