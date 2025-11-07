Arbetscoach till Praktikcentrum
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Vill du vara med och skapa meningsfull sysselsättning inom daglig verksamhet?
Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) består av Individ- och familjeomsorg, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning. Förvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden, och inom verksamhetsområdet Arbete och försörjning söker vi nu en arbetscoach. Övriga verksamhetsområden är Barn, unga och familj, Missbruk och psykisk ohälsa samt Vuxenutbildning.
Förvaltningsorganisationen är ny sedan januari 2020, och i samband med införandet genomfördes en intern organisationsförändring med målsättningen att öka helhetssynen, skapa ökad kontinuitet för deltagarna samt att arbeta mer med förebyggande socialt arbete.
Målet med vårt arbete är att de personer som kommer i kontakt med oss ska få det stöd, den hjälp och den omsorg de behöver - och, när det är möjligt, förändra sin livssituation och sträva mot ökad självständighet.
Inom Arbete och försörjning har vi stort fokus på att ge de kommuninvånare vi möter det stöd de behöver för att uppnå en så god livssituation som möjligt. Målgruppen vi arbetar med är personer som är beviljade daglig verksamhet genom LSS eller SoL i form av samhällsplats (plats hos arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden).
I din roll som arbetscoach kommer du att ingå i Praktikcentrum, som arbetar med att rekrytera individuella platser till deltagare inom LSS och SoL. Gruppen består av fem arbetscoacher som arbetar tätt tillsammans med stöd av chef.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Din roll som arbetscoach är i huvudsak att skapa nätverk med arbetsgivare inom det privata näringslivet samt den offentliga och ideella sektorn, för att möjliggöra för våra deltagare att få en meningsfull och innehållsrik dag.
Du ansvarar tillsammans med dina kollegor och chef för kvalitet, utveckling och uppföljning. Du är en stödfunktion på den individuella platsen i pedagogiska frågor, utifrån aktiviteters utförande, alternativa arbetssätt och olika inlärningsstilar.
Du ger information och råd till personal och chefer på den enskildes individuella plats om olika funktionsnedsättningar och de stödbehov som finns. I din roll ingår även att ge aktiv handledning och uppföljning ute på deltagarens individuella plats.
Du stödjer och vägleder personen i sin utveckling, hittar lämplig sysselsättning och planerar samt genomför insatser mot uppsatta mål utifrån beviljad insats. Ansvar för att utföra social dokumentation ingår i uppdraget.
Vidare ingår att medverka vid introduktion av vikarier och nyanställda, samt att handleda elever från gymnasieskola, vuxenutbildning och universitet. Du fungerar som bollplank och inspirationskälla för kollegor, söker ny kunskap och delar med dig på arbetsplatsen.
Som arbetscoach är du en god ambassadör för verksamheten. Alla medarbetare har ansvar för att anmäla felaktigheter enligt Lex Sarah.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitetsutbildning 180 hp inom något av följande områden: socionom, beteendevetare, rehabiliteringsvetare, arbetsterapeut eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av pedagogiskt arbete med personer med olika former av funktionsnedsättning, funktionsvariationer eller psykisk ohälsa är ett krav. Kunskap om kognitivt stöd är också ett krav.
Erfarenhet av att ha arbetat med personer med intellektuell funktionsvariation i minst 2 år krävs. Erfarenhet av att ha arbetat med personer med psykisk ohälsa i minst 2 år krävs.
Kunskap om vår målgrupps situation på och utanför arbetsmarknaden är meriterande. Svenska i tal och skrift är ett krav, liksom B-körkort.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
