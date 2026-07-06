Arbetschef till Strukton Rail - i Bergslagen
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2026-07-06
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eller i hela Sverige
Strukton Rail - Borlänge
Visste du att Strukton Rail är en av Sveriges största privatägda järnvägsentreprenörer? Vill du utveckla långsiktigt lönsamma affärer, leda en stor organisation och samtidigt bidra till en robust infrastruktur i södra och mellersta Sverige? Då kan rollen som Arbetschef för Banorna i Bergslagen vara nästa steg för dig.
Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle.
Om uppdraget
Strukton Rails underhållsverksamhet i Bergslagen omfattar ett av våra mest komplexa och utmanande kontrakt. Vi söker nu en driven och affärsmässig Arbetschef som vill ta ett helhetsansvar för kontraktet och samtidigt leda en organisation på cirka 80 personer.
Det här är en roll för dig som trivs i en miljö där mycket händer, där affären är central och där du får möjlighet att göra verklig skillnad.
Ditt ansvar
Som Arbetschef har du ett övergripande ansvar för kontraktet i enlighet med Struktons affärsstrategi, processer och värdegrund RÄLS (Respekt, Ärlighet, Lita på, Säkerhet). Du rapporterar direkt till Affärschef Mats Bylund.
Produktionen drivs operativt av platschefen med hjälp av arbetsledare och tekniker medan du som Arbetschef ansvarar för affären: ekonomi, avtal, kunddialog, strategiska beslut och långsiktig utveckling.
I rollen ingår bland annat:
Utöva aktivt ledarskap för hela organisationen
Säkerställa arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet
Upprätta budget, affärsplaner och prognoser
Aktivt arbeta med rekrytering för att minska beroendet av inhyrd personal
Bygga en kultur präglad av ansvar, engagemang och tydlighet
Vi erbjuder
I affärsområde Underhåll blir du en del av ett kompetent och engagerat ledargäng som brinner för affären, tekniken och människorna. Vi tror på din förmåga och vi lär av varandra.
Du får:
En central roll med stort mandat och möjlighet att påverka
Flexibilitet och förståelse för livspusslet
Förmånsportal med rabatter, friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning
Tillsvidareanställning med goda utvecklingsmöjligheter
En kultur där vi har roligt tillsammans och där vi bygger något som håller över tid
Tillsammans gör vi Strukton dynamiskt - och roligt.
Vi söker dig som har
Universitetsutbildning inom teknik, ekonomi, ledarskap - eller motsvarande erfarenhet
5-10 års erfarenhet från liknande roll inom entreprenadbranschen
Erfarenhet av stora och komplexa kontrakt mot offentlig beställare
God förståelse för entreprenadjuridik och avtalsfrågor
Erfarenhet av arbetsmiljö-, kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbete
Dokumenterad vana av att driva affärer och bygga långsiktiga kundrelationerPubliceringsdatum2026-07-06Profil
Du är en modig, engagerad och kommunikativ ledare som agerar förebild. Du leder genom andra, skapar struktur och följer upp mål med tydlighet och integritet. Du har en stabil och trygg framtoning, men är samtidigt kreativ och lösningsorienterad.
Där andra ser problem ser du möjligheter.
Du är van vid förhandlingar och trygg i affärsdialoger och offentlig upphandling. Du har en god förståelse för entreprenadjuridik och vet hur den påverkar affären - du behöver inte vara specialist, men vet när du behöver fördjupa dig eller ta stöd.
Eftersom arbetet sker i spårmiljö krävs godkänd hälsoundersökning för säkerhetstjänst innan anställning.Så ansöker du
Urval och intervjuer kommer påbörjas i augusti, vi ser dock gärna att du ändå söker så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I denna rekrytering samarbetar Strukton Rail med Jefferson Wells. För frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mattias Sahlström, mattias.sahlstrom@jeffersonwells.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Rågåkersgatan 7 (visa karta
)
781 74 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Strukton Rail AB Kontakt
Contact
Mattias Sahlström mattias.sahlstrom@jeffersonwells.se Jobbnummer
9993722