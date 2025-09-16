Arbete som personlig assistent!
Team Assistans I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-09-16
Team Assistans i Göteborg AB
Vi är ett väl förankrat omsorgsföretag och har varit verksamma inom personlig assistans sedan 2005.
Är du arabisktalande kvinna och letar efter ett arbete?
Att du är ansvarsfull, har lätt för att både arbeta individuellt och i grupp och inte är rädd för att ta egna initiativ är av stor vikt. Flexibilitet är något som värdesätts högt.
Vi söker nu vikarier till en man som har ett omfattande hjälpbehov. I arbetsuppgifterna kommer du att vara behjälplig med omvårdnads insatser och följa med på aktiviteter utomhus, som vår omsorgstagare har planerat.
Mannen söker personal till sin arbetsgrupp och arbetstiderna är förlagda till: vaken natt/dag/kväll och helgtjänstgöring.
Du som söker skall se detta som ett yrke du vill arbeta med på längre sikt.
Att du är ansvarsfull, gillar att vara aktiv och har lätt för att både arbeta individuellt och i grupp är viktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: therese@teamassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent tillträde snarast". Arbetsgivare Team Assistans i Göteborg AB
(org.nr 556681-3357), http://www.teamassistans.se
417 01 GÖTEBORG Kontakt
Kundansvarig
Therese Fredriksson therese@teamassistans.se 031222055 Jobbnummer
9511503