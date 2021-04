Arbeta med tillsyn av informations- och IT-säkerhet - Livsmedelsverket - Datajobb i Uppsala

Livsmedelsverket / Datajobb / Uppsala2021-04-07Är du intresserad av att arbeta med IT- och informationssäkerhet och samtidigt bidra till samhällsnytta? Som del av Livsmedelsverkets NIS-team får du arbeta med tillsyn av IT- och informationssäkerhet hos Sveriges dricksvattenleverantörer. Tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare arbetar du för Livsmedelsverkets uppdrag om att vi i Sverige ska ha säker mat och säkert dricksvatten.Här gör du samhällsnyttaDricksvatten utgör samhällets viktigaste livsmedel och Livsmedelsverket har länge varit den myndighet som ansvarar för samordning av dricksvattenfrågor i Sverige. Sedan 2018, när NIS-direktivet trädde i kraft i Sverige, har Livsmedelsverket ett viktigt uppdrag som innebär tillsyn av att dricksvattenproducenter har tillräcklig säkerhet i sina nätverk och informationssystem.Tillsynsarbetet är etablerat i en första fas och behöver vidareutvecklas och förbättras inför nästa steg. Målet är alltid en effektiv tillsyn!Ett mångfacetterat uppdragDu kommer att tillhöra team NIS-tillsyn, som är en del av IT-och serviceavdelningen. Teamet är i dagsläget en grupp om fyra personer. Som del av teamet kommer du att genomföra tillsyn och utveckla och förvalta vår tillsynsprocess inom NIS-lagen. Du kommer att läsa och tolka den lagstiftning som gäller och arbeta med både andra myndigheter och våra egna föreskrifter inom NIS. Du tillhandahåller också rådgivning inom området för dricksvattenleverantörer.I den här rollen förväntas du även delta i arbetet med Livsmedelsverkets egen informationssäkerhet under ledning av vår informationssäkerhetssamordnande roll. Det kan till exempel innebära framtagning av styrdokument, att hålla i utbildningar internt, medverka i informationssäkerhetsklassificeringar och riskanalysarbete eller att bistå med andra granskningar och analyser inom informations- och IT-säkerhetsområdet.Tjänsten, som är placerad i Uppsala, kommer att innebära en hel del resande inom Sverige.2021-04-07Vi söker nu två lite olika profiler till vårt NIS-team, en senior och en mer junior profil. Båda profilerna ska, förutom att ha intresse för arbetsuppgifterna ovan, uppfylla följande krav:Några års erfarenhet av att arbeta med informations- och IT-säkerhet samt kunskap om standarder inom området, ex. ISO27001Kunskap om IT-miljöers uppbyggnad och förståelse för vilka tekniska och administrativa sårbarheter som dessa kan uppvisaSvenskt medborgarskap, med anledning av att tjänsten är säkerhetsklassad. Vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.B-körkort samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och förståelse för engelskaMeriterande för båda tjänster, men särskilt den mer seniora profilen:Utbildning inom data/systemvetenskap eller annan relevant eftergymnasial utbildningArbetat med revision inom informations- och IT-säkerhetsområdet gentemot ramverk och standarder som till exempel ISO27001 eller PCI DSS, alternativt arbetat med tillsynsarbete inom områdetArbetat med tolkning av lagstiftning och föreskrifter, gärna inom informationssäkerhetsområdet eller inom NIS-regleringenArbetat med (automations)system i produktions- och processmiljö, med kunskap om nätverksteknik och industriell kommunikation, företrädesvis inom vattensektornDina personliga egenskaperSom person är du analytiskt lagd och har ett strukturerat arbetssätt där du förhåller dig till aktuella rutiner och instruktioner. Du tar egna initiativ och är van att arbeta både självständigt och i team. Du har lätt för att kommunicera med din omgivning och har inga problem att vara den ledande parten i möten med andra. Med din lyhördhet och tydlighet skapar du förtroende och goda relationer i arbetet.Viktigt för tjänsten är också hög personlig mognad, gott omdöme och mod att stå kvar i fattade beslut. Självklart har du ett förhållningssätt som bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat och utveckling. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontakt: Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Katarina Sunnegårdh. Representant för Saco-S är Shara Unnegård och för ST är Annika Gunnarsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.Sista dag att ansöka är 2021-04-26. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer.Anställningsform: Tillsvidare, heltidTillträde: Omgående, enligt överenskommelseOmråde/avdelning: Strategisk utveckling och stöd/IT- och serviceavdelningen/Team NIS-tillsynDiarienummer: 2021/01624Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-26Livsmedelsverket5677283