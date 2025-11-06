Arbeta Med Butiksstädning (helg) Kristianstad
Delco AB / Städarjobb / Kristianstad Visa alla städarjobb i Kristianstad
2025-11-06
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delco AB i Kristianstad
, Lomma
, Burlöv
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta med butiksstädning i ett dynamiskt och samarbetsorienterat team? Vi söker nu flera engagerad medarbetare som vill bli en del av vår framgångsrika städfirma.
Varje arbetsdag börjar man hos vår kund där allt material finns på plats för att kunna utföra ett noggrann och professionellt arbete.
Eget ansvar och vara självständigt är prio nr 1.
Huvudfokus för tjänsten är butik/kontorstädning. Tjänsten är på helger (morgon/dag) 8,5 timmar per vecka, med möjlighet till extra arbete då och då. Anställning påbörjas omgående.
Om du är noggrann, ansvarstagande, trivs med att arbeta med lokalvård och önskar ett jobb sidan om dina studier m.m. , då är detta jobbet för dig!
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt härliga team. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Delco AB
(org.nr 556850-3808), https://www.delcoab.se/ Kontakt
Maria Ianculescu maria.ianculescu@delcoab.se Jobbnummer
9591824