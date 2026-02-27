Arbeta i sommarkyrkan!
2026-02-27
Är du nyfiken, ansvarstagande, social och vill förgylla sommaren för människor i Boden? Vi söker människor som vill prova på att arbeta i Svenska kyrkans verksamhet under sommaren 2026. Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Sommarkyrkan besöker seniorboenden, ordnar barnaktiviteter, är med på musikcaféer och ansvarar för kyrkans ungdomskvällar. De sjunger och spelar på gudstjänster och andakter och skapar tillsammans med handledare mötesplatser och evenemang i Boden med omnejd.
Sommarkyrkan har uppdrag både dag- och kvällstid på både vardagar och helger, och du arbetar heltid v. 26-28.
Om dig
Vi söker dig som
Är nyfiken och vill lära känna verksamheten och dess människor
Kan tänka dig att vara med på andakter och gudstjänster
Vill förgylla sommaren för människor i Boden
Det är meriterande om du sjunger eller spelar något instrument, och du får gärna ha deltagit i någon kyrklig verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
