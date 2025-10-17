Arbeta extra som budbilschaufför i Helsingborg
2025-10-17
Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Är du student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och söker ett aktivt extrajobb? Vi på Boxflow söker nu engagerade budbilschaufförer till vår kund i Helsingborg.
I rollen som budbilschaufför blir du en viktig del av logistikkedjan och ansvarar för att leverera och hämta paket på ett tryggt, effektivt och serviceinriktat sätt. Du trivs bakom ratten, gillar att möta människor och har ett öga för ordning och struktur.
Du kommer att arbeta 2-3 dagar i veckan, med varierande arbetstider (dag, kväll och helg). För detta uppdrag blir du anställd av Boxflow och arbetar hos vår kund som uthyrd konsult.Dina arbetsuppgifter
Utkörning och upphämtning av paket enligt schemalagda rutter
Säkerställa hög service och professionellt bemötande hos kund
Hantering och sortering av paket i samband med leveranser
Ansvara för att fordonet hålls i gott skick och rapportera eventuella avvikelser
Uppdraget inleds med en introduktion och upplärning tillsammans med ordinarie personal, för att sedan övergå till självständigt arbete.
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta självständigt, är punktlig och har ett professionellt bemötande gentemot kunder och kollegor. Arbetet kan stundtals vara fysiskt, så du behöver trivas i rörelse och vara van vid att ta i när det behövs. Kvalifikationer
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (ex. studier eller arbete)
B-körkort och god körvana
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tillgänglig för arbete 2-3 dagar i veckan (vardag och helg)
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om BoxflowBoxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås, Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, konsulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
