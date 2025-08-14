Arabisk/svensk talande Personlig Assistent sökes
2025-08-14
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Stockholm
, Danderyd
, Södertälje
Personlig Assistent Sökes
Är du en empatisk, engagerad och ansvarsfull person som söker ett meningsfullt och givande arbete?
Vad innebär jobbet som personlig assistent?Som personlig assistent kommer du att stödja brukaren i vardagliga situationer, vilket kan inkludera personlig hygien, hushållssysslor, inköp, samt att följa med till aktiviteter och möten. Ditt arbete är anpassat efter brukarens behov och önskemål, med målet att främja en självständig och innehållsrik tillvaro.
Kvalifikationer Erfarenhet av vårdarbete eller liknande är meriterande, men inte ett krav
Personliga egenskaper som att vara ödmjuk, flexibel och lyhörd är det vi letar efter
God förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder Fortbildning och stöd i din roll som personlig assistent.
En chans att göra en verklig skillnad i någons liv.
Så här ansöker du
För att ansöka till tjänsten hos oss RTFL Care, skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför just du lämpar dig för rollen.
Vi ser fram emot din ansökan!
RTFL Care är en arbetsgivare som värdesätter mångfald och jämlikhet. Vi uppmuntrar därför alla kvalificerade kandidater, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, eller sexuell läggning, att söka tjänsten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
Rtfl Care AB (org.nr 556824-9915), http://www.rtfl.se
Rtfl Care AB Kontakt
Rafal rafal@rtfl.se Jobbnummer
9458336